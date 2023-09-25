Война не помеха: украинские банки установили исторический рекорд в 2023 году

Несмотря на продолжение полномасштабных боевых действий, которые не могут не оказывать давление на экономику, украинские банки продолжают получать прибыль.

Прибыль украинских банков в период с января по август 2023 года составила 95,1 миллиарда гривен. Это почти в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (8,4 миллиарда гривен). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Как отмечается, нынешний уровень прибыли банков является рекордным за всю историю. До этого самой высокой за восемь месяцев была чистая прибыль банков в еще до войны — в 2021 году доход составил 45,6 миллиарда гривен по сравнению с 32,6 миллиардами гривен в 2020 году и 44,3 миллиардами гривен в 2019.

В то же время прибыль банков за август этого года сократилась до 11,9 миллиарда гривен — с 15,5 миллиарда гривен в июле. В НБУ отмечают, что это лишь пятый по величине месячный показатель в 2023 году.

Чистые процентные доходы банков за 8 месяцев 2023 составили 129,3 миллиарда гривен, увеличившись на 40,8%, а чистые комиссионные составили 33,4 миллиарда гривен.

По отношению к предыдущему месяцу чистые процентные доходы банков увеличились всего на 1% – до 17,91 млрд грн, а чистые комиссионные – на 2,1%, до 3,92 млрд грн.

В НБУ добавляют, что прибыль банков в августе сократилась по причине:

роста отчислений в резервы почти в 5,3 раз – до 1,62 миллиарда гривен;

других операционных расходов на 24,2% – до 1,47 миллиарда гривен;

налога на прибыль – на 37,8%, до 2,65 миллиарда гривен.

В общей сложности за восемь месяцев этого года отчисления в резервы составили 6,5 млрд грн, тогда как за восемь месяцев прошлого года – 89,4 млрд грн, налог на прибыль – соответственно 17 млрд грн и 3,8 млрд грн.

Напомним, Национальный банк с 15 сентября 2023 года снизил учетную ставку с 22% до 20% годовых. Как объяснил глава НБУ Андрей Пышный, дальнейшее замедление инфляции и способность регулятора поддерживать курсовую устойчивость, позволяют продолжить цикл снижения ставки и сохранить достаточную привлекательность сбережений в гривне.

Недавно Фокус писал, что украинские банки, по требованию Нацбанка, будут сообщать об оплатах своих клиентов в интернете, а также обо всех переводах между физлицами и компаниями.