Важный признак восстановления: почему банки все чаще выдают кредиты украинцам

По информации главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, по итогам августа количество выданных предпринимателям кредитов увеличилось на 0,7%, а населению – на 2,9%

Related video

Кредитованием в Украине все активнее пользуется как бизнес, так и население, а ставки по кредитам снижаются. Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в августе количество выданных предпринимателям кредитов увеличилось на 0,7%, а населению было выдано кредитов больше на 2,9%.

"Тренд по оживлению кредитования продолжается. Это является важным признаком восстановления потребительского и инвестиционного спроса и в целом экономической деятельности", – отметил нардеп.

Важно

Банки меняют условия по депозитам: что изменится для вкладчиков

По его словам, ставки на кредитование начали снижаться сразу после того, как НБУ понизил учетную ставку. Как итог, средняя ставка по кредитам в гривне снизилась:

для юридических лиц (без овердрафта) – с 20,4% в мае до 19,1% в августе;

по кредитам населения – с 36% до 34,7%.

Как отмечает Гетманцев, основным каналом выдачи новых корпоративных кредитов остается госпрограмма "5-7-9". В рамках этой программы с начала полномасштабной войны бизнесу выдали кредитов на 141,9 млрд грн.

А важным стимулом для увеличения кредитования населения является государственная программа "єОселя". В августе программа была расширена и после этого было выдано наибольшее количество кредитов за месяц – 612 на 876 миллиона гривен.

Важно

Льготные кредиты на квартиру: какое жилье чаще всего выбирают украинцы

А в целом, с момента действия программы в октябре 2022 года, ипотеку оформило 3 068 семей, а сумма выданных кредитов достигла 4,3 млрд грн.

Тем временем украинцы все чаще оформляют микрокредиты. Так, по данным платформы Opendatabot, ежемесячно люди берут 650 тысяч микрокредитов, а сумма долга уже составляет 8,9 миллиарда гривен. Кроме того, растет и задолженность по займам.

Также напомним, что Верховная Рада в июне 2023 года приняла законопроект № 9051, который разрешает во время военного положения и в 30-дневный срок после его отмены, ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по кредитам, которые не обеспечены залогом.