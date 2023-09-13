Важлива ознака відновлення: чому банки все частіше видають кредити українцям

За інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, за підсумками серпня кількість виданих підприємцям кредитів збільшилася на 0,7%, а населенню — на 2,9%.

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Кредитуванням в Україні дедалі активніше користується як бізнес, так і населення, а ставки за кредитами знижуються. Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у серпні кількість виданих підприємцям кредитів збільшилася на 0,7%, а населенню було видано кредитів більше на 2,9%.

"Тренд щодо пожвавлення кредитування триває. Це є важливою ознакою відновлення споживчого та інвестиційного попиту і загалом економічної діяльності", — зазначив нардеп.

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За його словами, ставки на кредитування почали знижуватися відразу після того, як НБУ знизив облікову ставку. Як підсумок, середня ставка за кредитами в гривні знизилася:

для юридичних осіб (без овердрафту) — з 20,4% у травні до 19,1% у серпні;

за кредитами населення — з 36% до 34,7%.

Як зазначає Гетманцев, основним каналом видачі нових корпоративних кредитів залишається держпрограма "5-7-9". У рамках цієї програми з початку повномасштабної війни бізнесу видали кредитів на 141,9 млрд грн.

А важливим стимулом для збільшення кредитування населення є державна програма "єОселя". У серпні програму було розширено і після цього було видано найбільшу кількість кредитів за місяць — 612 на 876 мільйонів гривень.

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А загалом, з моменту дії програми в жовтні 2022 року, іпотеку оформило 3 068 сімей, а сума виданих кредитів сягнула 4,3 млрд грн.

Тим часом українці все частіше оформляють мікрокредити. Так, за даними платформи Opendatabot, щомісяця люди беруть 650 тисяч мікрокредитів, а сума боргу вже становить 8,9 мільярда гривень. Крім того, зростає і заборгованість за позиками.

Також нагадаємо, що Верховна Рада в червні 2023 року ухвалила законопроєкт № 9051, який дозволяє під час воєнного стану і в 30-денний строк після його скасування, запровадити обов'язкову реструктуризацію зобов'язань споживачів за кредитами, які не забезпечені заставою.