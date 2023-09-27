Льгот больше не будет: в Чехии меняют некоторые правила для украинских беженцев

Осенью 2023 года некоторых украинских беженцев ждут изменения. Так, например, в Праге для большинства граждан отменят бесплатный проезд.

Украинские беженцы в Праге уже в 2023 году потеряют право на льготный проезд в общественном транспорте города. Уже с 1 октября все граждане Украины, которые приехали в столицу Чехии после начала полномасштабной войны, будут покупать проездные билеты по стандартным ценам, сообщает издание Proukrainu.blesk.cz.

Сколько стоит проезд в Праге

Украинские беженцы и жители Праги могут покупать проездные на 30, 90 или 365 дней. Стоимость зависит от того, какой именно проездной вы выберете:

проездной на месяц стоит — 550 чешских крон (885 гривен);

проездной на квартал — 1 480 чешских крон (2383 гривен);

проездной на год — 3 650 чешских крон (5 877 гривен).

В то же время в Праге действует ряд льгот на проезд для людей уязвимых категорий. Этими льготами до сих пор могут пользоваться украинцы с временной защитой. Например:

бесплатный проезд в общественном транспорте предусмотрен для детей до 6 лет в сопровождении старшего;

дети от 6 до 15 лет могут бесплатно ездить в Праге и пользоваться 50% скидкой на проезд в регионе;

у детей от 15 до 18 лет и студентов от 18 до 26 лет есть право на льготный проезд в Праге и 50% скидка на проезд в регионе;

для пенсионеров от 60 до 65 лет действует льготный проезд в транспорте Праги;

для пенсионеров от 65 лет — бесплатный проезд в Праге, скидка 50% в регионе.

люди с инвалидностью могут ездить бесплатно в общественном транспорте столицы, кроме поездов. А на проезд в регионе действует скидка 75%.

Также льготы на транспорт получают люди в затруднительном материальном положении, но под эту категорию украинцы с временной защитой не подпадают.

Финансовая помощь украинцам в Чехии

Украинским беженцам, которые сейчас живут в Чехии, международная организации Unicef будет ежемесячно выплачивать 6 600 крон (10 тысяч гривен) финансовой помощи. Сама программа рассчитана на детей с инвалидностью, а требования к соискателям таковы:

родители и ребенок должны быть гражданами Украины;

возраст ребенка до 17 лет;

официальный статус беженца в Чехии у ребенка и опекунов;

проживание на территории Чехии на момент подачи заявления;

совместное проживание заявителя и ребенка с инвалидностью.

Ранее СМИ сообщали, что Польша может сократить объем помощи для беженцев из Украины в 2024 году. Также Фокус изучал, как ухудшение демографической ситуации в Украине из-за выезда миллионов граждан за границу будет влиять на экономику, пенсионную систему и рынок труда.