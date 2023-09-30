Проверки бизнеса, надбавки к пенсиям, перерасчет субсидий: что изменится для украинцев с 1 октября

С 1 октября возвращаются проверки бизнеса по использованию кассовых аппаратов, а некоторые категории пенсионеров получат надбавки. Фокус собрал основные нововведения, которые ждут украинцев с 1 октября.

Тарифы на электричество, газ, воду: пойдет ли правительство на повышение

Поднятие тарифов с 1 октября правительство не планирует. Однако в пакете реформ, предложенном Киеву Белым домом на Многосторонней координационной платформе доноров в Брюсселе, есть предложение либерализовать тарифы на газ и электроэнергию. Как известно, в Украине действует мораторий на повышение цен на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. Впрочем, в Минсоцполитики заявили о готовности к либерализации цен на коммунальные услуги . По мнению эксперта по ЖКХ Олега Попенко, такая либерализация приведет к росту тарифов.

Как известно, сейчас "голубое топливо" для населения стоит 7,96 грн за 1 кубический метр. За электричество бытовые потребители платят 2,64 грн за кВт-ч независимо от объема потребления. После либерализации цена на электроэнергию поднимется до 5-6 грн до конца 2024 года, тарифы на газ — до 11-13 грн или в два этапа до 15 грн, считает Попенко. А плата за тепло и горячую воду без компенсаций от бюджетов вырастет на 30-50% в зависимости от региона.

Либерализация цен на коммунальные услуги приведет к росту тарифов на электроэнергию, газ и тепло, говорит эксперт

Либерализация в условиях войны не оправдана, считает эксперт по энергетике Юрий Корольчук. "Не вижу оснований на сегодня повышать тарифы на газ для населения, — комментирует он Фокусу. — Она сейчас вписывается со всеми затратами, расчетами, т.н. инвестиционной составляющей. 7 тыс. грн — это с головой, без распределения. 8 грн — это нормальная цена. Для чего ее повышать?"

По его словам, в условиях повышения цен на газ, население начнет сокращать его потребление: "Если повысят до 11 — 13 грн, люди еще будут как-то выкручиваться, платить. А кто-то будет переходить на условно альтернативные виды топлива — дрова и пеллеты".

Юрий Корольчук также напомнил, что правительство планировало 2-й этап повышения тарифов на электроэнергию на ноябрь до около 4 грн. "Повышение таки может произойти, — продолжает эксперт. — Однако этой цены, которая есть, — 2,64 грн — хватает. Она покрывает затраты основного поставщика электроэнергии для населения "Энергоатома". Доставка, распределение — в районе 2 грн. Ранее "Энергоатом" подавал себестоимость 0,6 грн, сейчас она больше — 0,8 — 0,9 грн. Но в целом тариф 2,64 позволяет "Энергоатому" спокойно работать".

Нынешнего тарифа 2,64 грн на электроэнергию достаточно, чтобы покрыть расходы основного поставщика тока для бытовых потребителей.

Подорожание услуг водоснабжения и водоотведения в октябре не планируется . Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в июле отменила свое решение об увеличении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Поэтому в октябре украинцы будут платить за услуги по установленным 1 января 2022 года тарифам. Они отличаются в зависимости от региона страны.

Перерасчет субсидий: кому не надо подавать документы

На новый отопительный сезон 2023 — 2024 годов расчет жилищной субсидии будет проведен в автоматическом режиме для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период 2023 года, и тем, у кого размер субсидии составил 0,00 грн . "Гражданам, которые уже являются получателями жилищной субсидии или которым в летний период была назначена нулевая субсидия, дополнительно обращаться за выплатой не нужно", — сообщили в ПФУ.

В ведомстве также отметили, что при расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы этого года. А доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Автоматически будут пересчитаны субсидии всем, кому назначали льготу на неотапливаемый период 2023-го Фото: tvernews.ru

Некоторым украинцам субсидию на новый отопительный сезон могут назначить только по новому обращению . В частности, это касается:

тех, кто летом подал заявление на прекращение субсидии и пользовался льготой на оплату ЖКУ, однако перед отопительным сезоном решил получить жилищную субсидию,

у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц.

Как известно, на субсидию могут претендовать граждане, чей размер платежки превышает 15% их заработка. Таким образом, обратиться за назначением субсидии можно:

к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;

к должностным лицам центра предоставления административных услуг;

через Портал "Дія";

в сервисный центр ПФУ;

через веб-портал электронных услуг ПФУ и мобильное приложение ПФУ.

Пенсии: кто получит прибавку в октябре

В 2023 году правительство трижды поднимало пенсии. Последнее повышение произошло 1 июля. Индексация на 19,7% коснулась почти 20 тысяч граждан, а средний размер повышения составил 1020 гривен. С октября индексаций не ожидается, однако некоторые категории пенсионеров получат прибавку. Ее получат украинцы, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. На выплату не могут рассчитывать люди, вышедшие на заслуженный отдых, чей размер пенсий превышает 10 340,35 гривны. Итак, пенсионеры в возрасте

70 — 75 лет получат надбавку 300 грн;

75 — 80 лет — 456 грн;

свыше 80 лет — 570 грн.

Кроме того, пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), перед которыми есть задолженность за прошлые периоды, дополнительно получат по 2093 грн. Эта сумма равна размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (по состоянию на 1 января 2023 года).

Пенсионеры из числа ВПЛ дополнительно получат 2093 грн

Вместе с тем, с 1 октября украинцам, которые предоставили жилье ВПЛ, увеличен размер государственной выплаты — с 450 грн за каждого переселенца — до 900 грн. Сумма удвоится в связи с началом отопительного сезона.

Возвращение налоговых проверок бизнеса: кого коснется

Принятый ВРУ 30 июля законопроект №8401 вернул довоенные налоги, а также восстановил с 1 октября 2023 года ответственность за неприменение регистраторов расчетных операций (РРО). От ответственности за нарушение будут освобождены предприниматели, которые реализуют товары и предоставляют услуги (кроме продажи подакцизных товаров) на…

временно оккупированных территориях Украины;

территориях активных боевых действий;

территориях возможных боевых действий.

Сами же размеры штрафов за продажу товаров и услуг без использования РРО решили снизить для ФЛП на упрощенной системе налогообложения — со 100 — 150% до 25 — 50% стоимости проданных с нарушением товаров или услуг. Однако исключение составляют плательщики НДС, которые реализуют:

подакцизные товары;

бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту;

лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

ювелирные изделия из драгоценных металлов и т.д.

Экономист Евгения Олейникова говорит: возвращение проверок по применению РРО во время войны — вопрос дискуссионный.

С 1 октября возвращаются штрафы за неприменение РРО. Их размер для ФЛП снизили — со 100% до 25% стоимости проданного без РРО товара Фото: Getty Images

"С одной стороны, если существует регламентирующая норма, должен быть и контроль за ее выполнением. Иначе происходит искажение конкурентной среды, когда добросовестные предприниматели выполняют закон именно из-за своей добросовестности, а недобросовестные — игнорируют из-за отсутствия контроля, получая тем самым не добропорядочное конкурентное преимущество. С другой стороны, как и любой инструмент принуждения, проверки РРО будут иметь ощутимое побочное влияние на бизнес. И масштаб этого эффекта напрямую будет зависеть от того, какую цель поставят перед ГНС. Если контроль с целью предотвращения нарушений — то ничего трагического я в этом не вижу, а если "деньги превыше всего", то будет беда", — отметил он.

Если проверки по использованию РРО возвращают, чтобы Налоговая увеличила поступления за счет штрафов, — это негативно скажется на бизнесе, говорят специалисты

Как известно, Кабинет Министров Украины недавно поддержал законопроект №10016 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отмены моратория на проведение налоговых проверок". Документ отменяет мораторий на проверки, введенный на период военного положения в Украине. Однако Рада его еще не проголосовала.

Воинский учет женщин-медиков

С 1 октября 2023 года на воинский учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились. Учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве, уверяют в Минздраве .

"Чтобы стать на воинский учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года — до 31 декабря 2026 года. То есть каждая женщина вышеупомянутой специальности, которая до сих пор не состоит на воинском учете, должна стать на него в течение ближайших 3 лет (до 31.12.2026)", — говорится в сообщении. Однако с 1 октября 2023 года никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин — не будет, говорят в Минздраве.