Выезд закрыт? Что ждет военнообязанных женщин с 1 октября

С 1 октября женщины-медики и фармацевты должны встать на воинский учет. В ГПСУ уверяют, что ограничений по выезду за границу не будет. Юристы указывают на важный нюанс: в законе ограничения на выезд касаются всех военнообязанных без привязки к полу.

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Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что для женщин, которые с 1 октября обязаны встать на воинский учет, не предусмотрены изменения, связанные с пересечением границы. Ограничения действуют только для мужчин в возрасте 18−60 лет, а также для некоторых категорий чиновников, как мужчин, так и женщин.

"Изменений, связанных с пересечением границы, для женщин, которые должны встать на воинский учет, нет. Ограничения продолжают действовать для мужчин в возрасте 18-60 лет, а также для разных должностных лиц, что прописано в постановлении правительства №57. Эта норма касается как мужчин, так и женщин. Других изменений в ограничении в праве выезда, в том числе женщин, которые с 1 октября должны встать на военный учет, нет", — отметил Демченко.

В правозащитной организации "Юридическая сотня", предоставляющей помощь участникам российско-украинской войны и их родственникам, Фокусу объяснили, что в настоящее время существуют разные позиции относительно возможностей пересечения границы военнообязанными женщинами.

"Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также положения Правил пересечения государственной границы гражданами Украины о праве на отсрочку и пересечение границы предусматривают понятие "лицо", не имеющее четкого указания на пол. Ограничены в праве на пересечение государственной границы не "лица мужского пола", а "лица", включающие как женский, так и мужской пол. То есть ограничены в пересечении государственной границы военнообязанные, а соответственно и женщины с момента взятия на учет. Но пока не предусмотрен механизм проверки их пребывания на учете. Поэтому достоверно неизвестно, какая ситуация будет дальше", — объясняют Фокусу юристы.

Кто обязан встать на учет с 1 октября

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", женщины, кроме некоторых исключений, выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами, включающий службу по контракту и призыву, в военном резерве и запасе, а также соблюдение правил военного учета

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту). Взятие на учет не означает обязательную мобилизацию.

На воинский учет с 1 октября обязательно должны встать женщины:

Окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность;

Подходящие по состоянию здоровья к военной службе;

Подходящие по возрасту (18–60 лет);

По собственному желанию на воинский учет могут встать женщины:

имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности;

пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья;

подходящие по возрасту (18-60 лет);

Перечень военно-учетных специальностей и профессий перечислен в Приказе Минобороны № 313 "Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных и Перечню специальностей и/или профессий, родственных соответствующими военно-учетными специальностями".

Когда нужно встать на учет

Женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны встать на учет с 1 октября 2023 г. Однако конечной даты приказ не определяет.

"В соответствии с пунктом 51 Постановления КМУ №1487 от 30.12.2022, женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в районных (городских) ТЦК и СП до утверждения этого Порядка, могут работать без военного билета до конца 2026 года", — говорят юристы.

Что будет, если не встать на учет

Административное правонарушение, предусмотренное ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно: нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета наказывается во время военного положения штрафом от 850 до 1700 грн.

Юристы добавляют, что в Минобороны ранее утверждали, что к ответственности не будут привлекаться женщины, которые впервые встают на воинский учет. Однако после первого октября следует дополнительно мониторить законодательные инициативы и судебную практику в этом направлении.

Как встать на воинский учет

Следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства и написать заявление о взятии на военный учет.

С собой нужно иметь:

документ, удостоверяющий личность;

индивидуальный налоговый номер (идентификационный код);

документы, касающиеся состояния здоровья, семейного положения, обучения.

После этого необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Направление дадут в ТЦК и СП.

При прохождении медицинской комиссии обязательны консультации:

терапевта,

офтальмолога,

невролог,

психиатра,

ЛОРа,

дерматолога,

ортопед,

хирурга,

стоматолога.

Могут привлекать других специалистов, если нужно.

Также проводятся обследования:

общий анализ крови/мочи;

серологический анализ крови на: антитела к ВИЧ, поверхностный антиген к вирусу гепатита "В" (HbsAg), общие антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном или общие антитела к бледной трепонеме (RW);

определяется группа крови и резус;

рентген органов грудной клетки;

электрокардиограмма.

Женщинам старше 40 лет обязательно проводят:

измерение внутриглазного давления;

исследование крови на сахар.

Остальные исследования проводятся по показаниям.

После взятия на военный учет в ТЦК и СП должны предоставить военно-учетный документ.

Воинский учет выпускниц

По словам юристов, учет женщин, завершающих в этом году или в ближайшие годы обучение по медицинской или фармацевтической специальности, проходит иначе. Училища и вузы за два месяца до выпуска представляют список выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанной (без определения степени годности) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Такие удостоверения выдаются районным (городским) территориальным центром комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого расположены учебные заведения, на 30 суток.

Женщины, которые получили временные удостоверения военнообязанного (со сроком действия 30 суток), должны в семидневный срок прибыть в районный или городской ТЦК и СП по месту регистрации и встать на учет.

Фокус ранее объяснял, кого из женщин в первую очередь поставят на воинский учет с 1 октября.

Также Фокус разбирался, зачем в Верховной Раде предлагают снять ограничения по возрасту для военной службы.