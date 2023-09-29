Виїзд закрито? Що чекає на військовозобов'язаних жінок із 1 жовтня

З 1 жовтня жінки-медики та фармацевти мають стати на військовий облік. У ДПСУ запевняють, що обмежень щодо виїзду за кордон не буде. Юристи вказують на важливий нюанс: у законі обмеження на виїзд стосуються всіх військовозобов'язаних без прив'язки до статі.

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Представник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що для жінок, які з 1 жовтня зобов'язані стати на військовий облік, не передбачено змін, пов'язаних із перетином кордону. Обмеження діють тільки для чоловіків віком 18-60 років, а також для деяких категорій чиновників, як чоловіків, так і жінок.

"Змін, пов'язаних із перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадових осіб, що прописано в постанові уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін в обмеженні у праві виїзду, зокрема жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає", — зазначив Демченко.

У правозахисній організації "Юридична сотня", що надає допомогу учасникам російсько-української війни та їхнім родичам, Фокусу пояснили, що наразі існують різні позиції щодо можливостей перетину кордону військовозобов'язаними жінками.

"Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також положення Правил перетинання державного кордону громадянами України щодо права на відстрочку та перетинання кордону передбачають поняття "особа", яке не має чіткої вказівки на стать. Обмежені у праві на перетин державного кордону не "особи чоловічої статі", а "особи", що включають як жіночу, так і чоловічу стать. Тобто обмежені в перетині державного кордону військовозобов'язані, а відповідно і жінки з моменту взяття на облік. Але поки що не передбачено механізму перевірки їхнього перебування на обліку. Тому достовірно невідомо, яка ситуація буде далі", — пояснюють Фокусу юристи.

Хто зобов'язаний стати на облік з 1 жовтня

Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", жінки, окрім деяких винятків, виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, що включає службу за контрактом і призовом, у військовому резерві й запасі, а також дотримання правил військового обліку.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть прийматися на військову службу і службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом). Взяття на облік не означає обов'язкову мобілізацію.

На військовий облік з 1 жовтня обов'язково мають стати жінки:

Закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової вищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність;

Придатні за станом здоров'я до військової служби;

Ті, що підходять за віком (18-60 років);

За власним бажанням на військовий облік можуть стати жінки:

які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю;

придатні до проходження військової служби за станом здоров'я;

які підходять за віком (18-60 років);

Перелік військово-облікових спеціальностей і професій перелічено в Наказі Міноборони № 313 "Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінок беруть на військовий облік військовозобов'язаних, та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями".

Коли потрібно стати на облік

Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, зобов'язані стати на облік з 1 жовтня 2023 р. Однак кінцевої дати наказ не визначає.

"Відповідно до пункту 51 Постанови КМУ №1487 від 30.12.2022, жінки, які здобули освіту за медичним або фармацевтичним фахом і не перебувають на військовому обліку в районних (міських) ТЦК і СП до затвердження цього Порядку, можуть працювати без військового квитка до кінця 2026 року", - кажуть юристи.

Що буде, якщо не стати на облік

Адміністративне правопорушення, передбачене ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку карається під час воєнного стану штрафом від 850 до 1700 грн.

Юристи додають, що в Міноборони раніше стверджували, що до відповідальності не притягуватимуться жінки, які вперше стають на військовий облік. Однак після першого жовтня слід додатково моніторити законодавчі ініціативи та судову практику в цьому напрямі.

Як стати на військовий облік

Слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) за місцем проживання та написати заяву про взяття на військовий облік.

Із собою потрібно мати:

документ, що посвідчує особу;

індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код);

документи, що стосуються стану здоров'я, сімейного стану, навчання.

Після цього необхідно пройти військово-лікарську комісію. Направлення дадуть у ТЦК і СП.

При проходженні медичної комісії обов'язкові консультації:

терапевта,

офтальмолога,

невролог,

психіатра,

ЛОРа,

дерматолога,

ортопеда,

хірурга,

стоматолога.

Можуть залучати інших фахівців, якщо потрібно.

Також проводяться обстеження:

загальний аналіз крові/сечі;

серологічний аналіз крові на: антитіла до ВІЛ, поверхневий антиген до вірусу гепатиту "В" (HbsAg), загальні антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном або загальні антитіла до блідої трепонеми (RW);

визначається група крові та резус;

рентген органів грудної клітки;

електрокардіограма.

Жінкам старше 40 років обов'язково проводять:

вимірювання внутрішньоочного тиску;

дослідження крові на цукор.

Інші дослідження проводяться за показаннями.

Після взяття на військовий облік у ТЦК і СП мають надати військово-обліковий документ.

Військовий облік випускниць

За словами юристів, облік жінок, які завершують цього року або найближчими роками навчання за медичною або фармацевтичною спеціальністю, відбувається інакше. Училища та виші за два місяці до випуску подають список випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов'язаної (без визначення ступеня придатності) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Такі посвідчення видаються районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти, на 30 діб.

Жінки, які отримали тимчасові посвідчення військовозобов'язаного (зі строком дії 30 діб), мають у семиденний термін прибути до районного або міського ТЦК і СП за місцем реєстрації та стати на облік.

Фокус раніше пояснював, кого з жінок насамперед поставлять на військовий облік із 1 жовтня.

Також Фокус розбирався, навіщо у Верховній Раді пропонують зняти обмеження за віком для військової служби.