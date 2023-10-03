Литва открыла новый коридор для украинского зерна через порты, — министр

Открытие транзитного коридора для украинской агропродукции уменьшит давление на границе и увеличит поставки зерна в те страны, которые ждут его.

Литва согласовала и открыла транспортный коридор для украинского зерна через порты Балтии. Об этом сообщил в собственном аккаунте соцсети Х 3 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет. Коридор для транзита зерна в балтийские порты был принят и согласован, что уменьшит давление на украинской границе и увеличит поставки в Африку и за ее пределы. Сотрудничество дает результаты!", — подчеркнул он.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что проверки украинской аграрной продукции будут перенесены с польской границы в литовский порт Клайпеда.

"В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украино-польской границы в порт Клайпеды (Литва) для всех аграрных грузов, следующих в данный порт. Это ускорит транзит по территории Польши", — подчеркнул министр.

И добавил, что такое решение было принято сегодня, 3 октября, вместе с министрами сельского хозяйства Польши и Литвы — Робертом Телусом и Кястутисом Навицкасом соответственно.

Зерновой вопрос — детали спора

15 сентября Еврокомиссия отменила эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия продлили запрет в одностороннем порядке.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию. В то же время Украина и Польша вроде бы пытались найти решение, чтобы решить сложную ситуацию.

19 сентября Украина изменила правила экспорта зерна по требованию Еврокомиссии, и уже 21 сентября руководители профильных министерств Украины, Польши и Словакии нашли варианты решения проблемы, которые учитывали интересы всех сторон.

В конце сентября Польша назвала положительным предложение Украины по лицензированию аграрной продукции, о чем писал Фокус.

Напомним, Фокус сообщал, что 27 сентября семь балкеров с зерном успешно вышли из одесских портов по новому коридору. У судов не было гарантий безопасности, поскольку российская авиация и ракетные обстрелы со стороны захватчиков все еще представляют угрозу для украинских грузов.

Отметим, что первый миллион тонн урожая зерна 2023 года в Украине был собран еще в начале июля. Средняя урожайность пшеницы с гектара тогда была на уровне 33,5 центнера.

Также Фокус детально разбирал причины зернового кризиса и возможные сценарии дальнейших действий стран ЕС, с которыми у Киева обострились отношения.