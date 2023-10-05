Штиль или шторм: украинцам объяснили, что будет с курсом доллара после решения НБУ

Регулятор возвращается к довоенной практике определения рыночного курса, поэтому гражданам не стоит ожидать серьезных новостей с валютного рынка.

Курс украинской гривны останется стабильным даже после введения режима управляемой гибкости обменного курса. Для этого есть все основания, заявил в эфире телеканала "Эспрессо" председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он объяснил, что валютный рынок не слишком активно отреагировал на решение Национального банка Украины.

"Мы возвращаемся к довоенной практике определения рыночного курса на валютной бирже. Нацбанк будет вмешиваться в торги, но не административными, а рыночными механизмами. То есть регулятор будет заходить на рынок и выкупать валюту, чтобы держать курс в пределах диапазона. Курс гривны будет стабильным, для этого есть все основания", — сказал он.

По словам Гетманцева, сейчас золотовалютные резервы НБУ находятся на беспрецедентно высоком уровне.

"Поэтому не стоит ожидать значительных новостей с валютного рынка в ближайшее время", — подчеркнул политик.

Напомним, 2 октября Нацбанк сообщил, что в Украине будет гибкий обменный курс. Так, НБУ будет и дальше контролировать ситуацию на валютном рынке, соответственно останется ключевым игроком.

С 3 октября регулятор будет компенсировать структурный дефицит валюты, поэтому с курсом будут происходить колебания — доллар будет и дорожать, и дешеветь. Но существенные курсовые изменения будут ограничены. 4 октября НБУ установил курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,5901 грн за доллар. То есть гривна подешевела на 0,0215 грн.

При этом с июля 2022-го НБУ контролировал официальный курс на уровне 36,6 грн за доллар. С начала 2023 года регулятор для поддержки баланса на валютном рынке, продал 19,267 миллиарда долларов.

Отметим, Фокус объяснял, что решение НБУ изменить режим не было неожиданным. Регулятор готовил финансовый рынок, постепенно снимая часть административных ограничений на валютном рынке. Также была проведена дополнительная работа по надзору за сферой наличного обращения валюты.