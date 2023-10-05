Взяли паузу: Украина приостановила зерновые жалобы в ВТО, — Минэкономики

Торгпред Тарас Качка уверен, что осенью все вернутся к нормальным торговым потокам, которые будут выгодными и для фермеров соседних стран, и для украинских аграриев.

Украина приостановила рассмотрение зерновых жалоб на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО). Причина — после того, как был предложен новый механизм экспорта, Киев ищет конструктивное решение для всех стран ЕС. Об этом 5 октября сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет "Интерфакс-Украина".

"Это вообще вопрос функционирования торговли между Украиной и ЕС. Мы видим, что эта проблема (ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. — Ред.) будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей о том, как меняется режим лицензирования и тому подобное. Это будет очень активная работа. Поэтому, пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО сегодня на паузе", — пояснил он.

Как сообщил Качка, Украина уже урегулировала таможенное оформление товаров, идущих транзитом через пять членов ЕС. Согласно их правилам такой транзит не запрещен. На очереди — открытие рынков соседних стран для украинской аграрной продукции.

"Это — минимальная проблема, поскольку мы туда не продаем много зерновой продукции", — добавил Качка.

При этом торгпред пояснил, что Украина имеет 60 дней на консультации, поэтому Киев сейчас находится именно в такой позиции, а не на противоречивой стадии.

"Несмотря на то, что жалобы, которые мы направили, они против конкретных государств-членов, включая Польшу, это — системный вопрос наших отношений с ЕС. Наша цель — подчеркнуть, что ЕС и Украина имеют одинаковый подход к торговым соглашениям. Поэтому мы видим, как решить эту проблему в комплексе таким образом, чтобы показать единство между нами и Польшей, между нами и ЕС, и между Польшей и ЕС", — подчеркнул Качка.

Заместитель министра заметил, что именно период консультаций предоставляет сторонам возможность обсудить вопрос и найти решение без дальнейшего судебного разбирательства. Если после определенного срока решить проблему не удалось, истец может потребовать, чтобы решение вынесла группа экспертов.

Относительно взаимоотношений с Польшей, Качка выразил надежду, что после выборов у соседей можно будет вернуться к переговорам.

"Я не вижу никаких системных препятствий, чтобы решить эту проблему. Это вопрос времени. К тому же по состоянию на сейчас в адрес Польши нет запросов на лицензии на экспорт от украинских компаний, что является дополнительным показателем, что нет массивного давления экспорта на внутренний рынок Польши", — добавил он.

И заверил, что в реальности четкий интерес украинских экспортеров агропродукции — просто экспортировать в те государства-члены ЕС, где запрос на украинские товары действительно высокий. К тому же Качка уверен, что осенью рынок успокоится и все вернутся к нормальным торговым потокам, когда это будет выгодным и для фермеров соседних стран, и для украинских аграриев.

Зерновое эмбарго — хроника событий

15 сентября истек срок запрета на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС — Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию. Запрет был введен на уровне Еврокомиссии в мае этого года. Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт все же единолично ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров. Румыния решила не делать этого, а работать с Украиной над планом контроля за экспортом зерна. Болгария проголосовала в парламенте за отмену ограничений. Однако позже болгарские фермеры вышли на протесты, после чего правительство страны решило запретить импорт подсолнечника из Украины до конца ноября.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию. В то же время Украина и Польша якобы пытались найти решение, чтобы решить сложную ситуацию.

19 сентября Украина изменила правила экспорта зерна по требованию Еврокомиссии, и уже 21 сентября руководители профильных министерств Украины, Польши и Словакии нашли варианты решения проблемы, которые учитывали интересы всех сторон.

Фокус отмечал, что Польша угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС на фоне зернового кризиса. В торговой войне Варшаву поддерживает Словакия и Венгрия.

В конце сентября Польша назвала положительным предложение Украины по лицензированию аграрной продукции, о чем писал Фокус.

Напомним, Фокус сообщал, что Минагрополитики подсчитало: в конце сентября этого года объем будущего урожая зерновых и масличных составлял 79 миллионов тонн — это на 7 миллионов тонн больше, чем в 2022 году.