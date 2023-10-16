Период теплых батарей: в Киеве объявили о старте отопительного сезона

Централизованная система теплоснабжения в Киеве является одной из крупнейших в Европе и на ее запуск уйдет несколько дней. Поэтому без отопления, как считает Виталий Кличко, киевляне бы начали массово использовать электрические приборы для обогрева своего жилья.

В Киеве начнут подключать к теплу все жилые дома города. Отопительный сезон 2023-2024 в столице стартует 16 октября, сообщил в своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

Он объяснил, что уже с 17 числа синоптики прогнозируют существенное снижение температуры воздуха, а чтобы запустить всю централизованную систему теплоснабжения, которая в Киеве является одной из крупнейших в Европе (с протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), уйдет несколько дней.

"Поэтому решение начать отопительный сезон является вполне оправданным. Поскольку похолодание побудило бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", — отметил Виталий Кличко.

По его словам, все службы города, которые несут ответственность за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме и обеспечивают жителей столицы необходимыми сервисами.

Отопительный сезон: как подготовилась Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 октября заявлял, что готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду приближается к 100%.

"Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями", — сказал он.

По данным правительства, Украине хватит угля для прохождения отопительного сезона, а специалистам уже удалось восстановить большинство поврежденных энергообъектов.

При этом в "Нафтогазе" рассчитывали, что новый отопительный сезон во многих украинских городах начнется в конце октября-начале ноября. Так, по словам главы компании Алексея Чернышева, полноценный отбор газа из хранилищ не начнется раньше 1 ноября.

"Конечно, региональные особенности. Поэтому мы, как всегда, готовы к тому, что какие-то города начнут отопительный сезон во второй половине октября – начале ноября", — сказал он.

Чернышев также отметил, что "Нафтогаз" планирует накопить на осенне-зимний период 16,5 миллиарда кубометров газа.

Напомним, Фокус ранее писал, какие области плохо подготовлены к отопительному сезону. Как объяснил эксперт Олег Попенко, это, в первую очередь, связано с генерацией электроэнергии. Также напомним, ООН обещает выделить Украине более 120 миллионов долларов для прохождения зимнего периода. Так международная организация поможет почти 900 тысяч человек, которые пострадали из-за войны.