Отключение света зимой: в Минэнерго предупредили украинцев относительно графиков

В Министерстве энергетики отреагировали на сообщения, которые распространяются в социальных сетях относительно отключений света накануне отопительного сезона.

Украинцев уже неоднократно предупреждали о том, что ВС РФ накапливают ресурсы, чтобы в осенне-зимний период вернуться к тактике энергетического терроризма. Поэтому многих граждан беспокоит вопрос, будут ли выключать свет зимой и какими будут графики отключений света. В Министерстве энергетики 16 октября сообщили, к чему готовиться потребителям.

Так, в ведомстве отметили, что в социальных сетях недавно начали появляться сообщения, что энергетики уже якобы готовы применять графики отключений света. Но в Минэнерго эту информацию опровергают.

"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Ограничений электроснабжения пока не предвидится ни в одной из областей страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что графики отключений электроэнергии действительно могут ввести, если в случае массированных ракетных обстрелов оккупанты повредят энергетическое оборудование. Еще одна причина, по которой потребители в Украине могут остаться без света: технологические нарушения или неблагоприятные погодные условия.

В министерстве отмечают, что энергетики продолжают готовить энергетическую систему к предстоящему отопительному сезону. А потребителей просят быть бдительными и пользоваться только официальной и достоверной информацией.

К слову, 12 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все повреждения. Он рассказал, что энергетики смоделировали самый холодный день и выяснили, энергосистема сможет его пройти, если осуществлять импорт тока и подключить дополнительные газовые энергоблоки.

Ранее, 6 октября, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сказал, что в новом отопительном сезоне украинцам стоит надеяться, что зима окажется без сильных морозов. Дело в том, что именно от погоды будет зависеть, будет или нет свет в домах граждан.

Тем временем глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что российские оккупанты готовятся к продолжению атак на энергетическую инфраструктуру нашей страны. По его словам, враг накапливает силы для осуществления новых ракетных ударов по Украине.