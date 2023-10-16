Проверят все: в Украине планируют провести массовую оценку земли

Данные, полученных в ходе оценки земель, предназначены для использования в качестве базы налогообложения платы за землю.

В Украине стартует пилотный проект, в рамках которого пройдет массовая оценка всех земель. Предполагается, что он продлится почти год. Об этом сказано в постановлении Кабмина Украины №1078.

Так, в документе сказано, что массовая оценка земель подразумевает, что будут установлены цены на земельные участков и другие находящиеся на них объекты недвижимого имущества. Также правительство хочет провести оценку вещных прав или установить размеры плат за пользование чужими земельными участками.

В постановлении также отмечается, что геоинформационная система массовой оценки земель поможет обеспечить:

первичное проведение массовой оценки земель (расчет показателей массовой оценки земель) всей территории Украины на определенную дату;

возможность обновления (не реже одного раза в два года) показателей массовой оценки земель;

формирование результатов массовой оценки земель, в которых будет информации с ограниченным доступом (персональные данные), в текстовом, графическом, картографическом и табличном виде с помощью программного обеспечения геоинформационной системы массовой оценки земель;

обнародование результатов массовой оценки земель на официальном веб-сайте Госгеокадастра.

По информации представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, пилотный правительственный проект по оценке земли продлится около 11 месяцев.

Сколько стоит земля в Украине

Даже во время полномасштабной войны инвесторы продолжают интересоваться сельскохозяйственную землей, а на фоне этого земельные участки дорожают. Так, 6 октября 2023 года в пресс-службе Минагрополитики рассказали, что наиболее дорогая земля сейчас в трех областях:

Ивано-Франковской;

Львовской;

Тернопольской.

По данным ведомства, во Львовской области за гектар земли просят 1 450 долларов, в Ивано-Франковской — около 2 тысяч, а в Тернопольской — 1 400.

"Это показатель того, что есть спрос на землю, и цена не стоит на месте. Рынок земли работает", — отметил замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлик.

К слову, с 1 января 2024 года покупать сельскохозяйственные участки смогут юридические лица. Сейчас такое право есть только у физлиц, но в собственности у них может быть не больше 100 гектаров земли. Также Фокус писал, как купить или арендовать участок земли во время войны в Украине.