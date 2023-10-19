Нужен правильный подход: в НБУ объяснили, как Украине избежать кризиса после войны

Привлекаемые сейчас ресурсы, как считают в НБУ, нужно сосредотачивать на восьми сферах, которые помогут избежать экономического кризиса уже после войны.

Украине уже сейчас следует готовиться к новым экономическим вызовам, которые появятся после войны. В частности, нашей стране необходимо подготовить фундамент для макроэкономической и финансовой стабильности для послевоенного роста. Об этом заявил в интервью изданию Global Finance глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

"Военные победы могут ввергать страны в экономический кризис. Нам необходимо избежать этого", — подчеркнул он.

По его словам, Нацбанк и правительство приближаются к лучшим, более стабильным макроэкономическим условиям в сотрудничестве с партнерами, в частности в рамках новой программы, поддерживаемой МВФ.

Как отметил Андрей Пышный, Украине понадобятся не только ресурсы. Властям придется решить вопрос, как эффективно их использовать в рамках послевоенного восстановления. Сосредоточить все усилия нужно на восьми сферах.

Первые две — это безопасность, а также макроэкономическая и финансовая стабильность. Остальные шесть — это прогресс на пути к членству в ЕС, оживление кредитования, возвращение беженцев, региональная политика, страхование от военных и политических рисков, а также цифровая трансформация.

"Мы понимаем, что послевоенное восстановление — это долгий процесс. Готовится к нему нужно уже сейчас. Обсуждения продолжаются. В НБУ самая мощная аналитическая команда в Украине, и мы ищем глобальную экспертизу, которая поддержит нас на этом пути", — сказал Пышный.

Напомним, в Национальном банке считают, что украинская экономика в 2023 году будет восстанавливаться намного быстрее, нежели ожидалось ранее. Самый главный риск, который может пошатнуть все позитивные прогнозы — интенсивность полномасштабной войны.

А в Международном валютном фонде (МВФ) 11 октября обнародовали новый прогноз для украинской экономики. По подсчетам аналитиков фонда, до конца 2023 года показатели экономического роста Украины в условиях войны улучшится, но на 2%, тогда как в Кабмине прогнозируют 3%.