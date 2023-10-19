1500 евро беженцам: еще одна страна оплатит украинцам возвращение домой

По информации норвежской миграционной службы, украинцы, которые пользуются коллективной защитой в Норвегии, но хотят вернуться домой в Украину, должны предоставить пакет документов для получения финансовой помощи не позднее чем за 16 недель.

Правительство Норвегии предлагает финансовую поддержку тем украинским беженцам, которые планируют вернуться домой, в Украину. Об этом сообщается на сайте норвежского Директората по делам иностранцев (UDI).

Размер помощи составляет 17 500 норвежских крон, или 1500 евро, и они будут перечислены на норвежский банковский счет. При этом власти страны добавляют, что принятие такого предложения является личным решением человека и зависит от ситуации с безопасностью в том месте, куда он намерен вернуться.

"Чтобы UDI выплатил финансовую поддержку для вашего возвращения, вы должны прислать документацию о том, что вы подали уведомление о переезде (выезде из Норвегии). Это не нужно делать одновременно с подачей заявки на финансовую поддержку для возвращения, но перед поездкой", — уточняется на сайте UDI.

Как получить 1 500 евро для возвращения?

Сначала нужно на английском языке заполнить заявление на финансовую помощь для добровольного возвращения домой. Затем следует приложить пакет документов:

копии билетов на транспорт (автобус, поезд или самолет) до конечного пункта назначения;

форму самодекларации (если человек будет возвращаться на собственном авто) и подробный план маршрута.

Чтобы успеть получить средства перед выездом, нужно сообщить UDI о своем решении выехать из страны. Это должен быть один из трех вариантов документа-подтверждения:

копия уведомления о переезде (выезде из Норвегии) с подтверждением или печатью из Национального реестра населения (Folkeregisteret) или налоговой службы;

подтверждение от NAV, муниципалитета или государственного учреждения о том, что было подано уведомление о переезде (выезде из Норвегии);

цифровая квитанция от Норвежской налоговой администрации (Skatteetaten) о том, что было подано уведомление о переезде (выезде из Норвегии).

На всех документах должен быть указан персональный номер DUF (регистрационный номер в компьютерной системе UDI) и их необходимо прислать по адресу: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

"Заявление на добровольный возврат и копии билетов следует подать за 16 недель", — отмечается в сообщении на сайте Директората.

Какие европейские страны предлагают деньги для выезда из ЕС?

Швейцария

Государственный секретариат по миграции совместно с властями швейцарских кантонов разработали специальный план добровольного возвращения. Беженцам, как сообщал Фокус, предложат денежное поощрение от 1 000 до 4 000 швейцарских франков, или примерно от 1040 до 4150 евро. Размер такой помощи напрямую зависит от того, когда именно беженцы хотят покинуть Швейцарию: чем раньше, тем больше будет сумма.

Однако Швейцария предоставит деньги на выезд уже сейчас. Эта сумма покрывает приблизительные расходы на проезд, ночлег и питание. Чаще всего на взрослого выплачивают примерно 500 швейцарских франков, или 520 евро, на ребенка — 250 франков, или 260 евро. В целом семья может получить до 2000 франков.

Чехия

Эта страна планирует возмещать часть расходов для тех, кто хочет вернуться в Украину, но сумма пока неизвестна. Однако соответствующие органы отмечают, что программа рассчитывается таким образом, чтобы покрыть расходы на выезд и все необходимые юридические консультации.

Что окончательно известно, что выплату на возвращение в Чехии можно будет получить только один раз, а подать заявку — не позднее чем через 3 месяца с момента прекращения временной защиты.

Ирландия

Фокус писал, что в последнее время украинских беженцев начали расселять в палаточных лагерях под открытым небом — в стране серьезный жилищный кризис. Власти Ирландии рассматривают вариант денежной помощи для тех, кто готов покинуть остров, как разовое поощрение. Также могут предоставить дополнительную финансовую поддержку на первое время после выезда. О каких суммах идет речь — пока неизвестно, ведь программа пока разрабатывается.

Напомним, Фокус писал, что 20 сентября Норвегия объявила о намерениях запретить въезд автомобилей с российскими номерами. В стране уже действует запрет на импорт таких транспортных средств.

Кроме того, Совет Евросоюза 20 сентября решил продлить временную защиту для украинских беженцев с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025-го.

Фокус отмечает, что швейцарские чиновники рассчитывают, что статус "S" (статус временной защиты) для украинцев будет отменен в 2024 или 2025 году. Тогда Швейцарию, по предварительным подсчетам, добровольно покинут около 70 тысяч человек.

Также Фокус сообщал, что в Чехии меняют некоторые правила для украинских беженцев.