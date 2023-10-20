Перерасчет пенсий в Украине: кому повысят выплаты на несколько тысяч гривен

С начала следующего года пенсионные выплаты увеличатся, а их размеры будет зависеть от условий выхода на заслуженный отдых. Ожидаются, что пересчитают как минимальные, так и максимальные пенсии.

С 1 января 2024 года в Украине произойдет увеличение размера пенсий для четырех категорий украинцев. Эти изменения затронут тех, кто получает максимальные и минимальные пенсии, имеет право на дополнительные выплаты за долгий стаж и тех, кто выполнил условия по стажу и достиг возраста 65 лет. Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Повышение коснется как минимум нескольких миллионов пенсионеров.

Однако стоит отметить, что размер увеличения будет зависеть от условий, на которых украинцы вышли на заслуженный отдых.

Украинцы с минимальными пенсиями. Люди, которые в настоящее время претендует на минимальную пенсию, будут получать дополнительные выплаты с 1 января. Их пенсионные пособия увеличатся с 2093 до 2361 гривен.

Украинцы с максимальными пенсиями. Такие выплаты увеличатся сразу на несколько тысяч гривен. Сейчас украинцы с максимальными пенсиями получают 20 930 грн. А с нового года их выплаты увеличатся уже до 23 610 грн.

Украинцы со стажем сверх нормы. В Украине предусмотрена доплата к пенсии в размере 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных за каждый дополнительный год отработки. Для мужчин необходимо иметь стаж в 35 лет, а для женщин — 30 лет. Начиная с 1 января, прибавка за каждый год увеличится с 20,9 до 23,6 гривен.

Украинцы, которые выполнили норму по стажу и достигли 65-летия. В соответствии с законом, пенсия для таких украинцев должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты. С 1 января минимальная зарплата увеличится с 6700 до 7100 гривен. Соответственно, гарантированный размер пенсии для этих граждан увеличится с 2680 до 2840 гривен.

Напомним, Фокус писал, что в 2023 году в Украине трижды провели индексацию пенсионных выплат: в марте, апреле и июле. Благодаря этому средний размер пенсий за девять месяцев этого года вырос на 728 гривен — до 5 350 гривен.

Кроме того, мы сообщали, что индексация пенсий в 2024 году будет осуществляться по новому механизму.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как изменятся пенсии и зарплаты в 2024 году.

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