Дефицит составил 2 млрд долларов: Украине не хватит выделенной помощи США, - нардеп (инфографика)

Народный депутат Украины Ярослав Железняк считает, что помощь, которую планирует выделить Украине Белый Дом, не покроет потребностей госбюджета.

Даже если Украина получит от США 61,4 миллиарда долларов, которые запросил Белый Дом у Конгресса, в госбюджете страны будет дефицит размером в два миллиарда долларов. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Предположительно, эти средства будут выделяться в течение 12-13 месяцев. При этом, на прямую бюджетную поддержку в этом пакете финансовой помощи заложено 11,8 миллиарда долларов.

"Условно это ноябрь 2023 – ноябрь 2024. И получается, у нас надо этими деньгами закрыть почти год. Даже, скорее всего, больше (не знаю сколько, давайте посчитаем +1 месяц). А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов, и 30% из этого ($12,87 млрд) должно было поступить от США", – пояснил нардеп.

Кто будет покрывать потребности Украины во внешнем финансировании Фото: Telegram/Ярослав Железняк

По расчетам Железняка, если запрос Белого Дома рассчитан на 13 месяцев, бюджету Украины не хватит двух миллиардов. При этом народный депутат предположил, что этот дефицит могут восполнить другие союзники.

"Конечно, здесь может быть, что этот гэп перекроют другие доноры (та же Япония), но и по другим источникам у нас тоже пока нет всех подтверждений", – отметил Ярослав Железняк.

Финансовая помощь США Украине

В пятницу, 20 октября, президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о выделении бюджетных средств на иностранную помощь. Белый дом запросил 106 миллиардов долларов, из которых $ 61,4 млрд должна получить Украина.

Остальная сумма будет распределена примерно в равных долях на помощь Израилю, усиление границы с Мексикой и противодействие Китаю.

Львиная доля ($ 44,4 млрд) из этих 61,4 миллиарда долларов пойдет на оборонные нужды: вооружение, разведку и безопасность. Почти полмиллиарда долларов выделят на поддержку украинских беженцев в США. И только 16,3 миллиарда долларов будут направлены на экономические нужды Украины.

Белый Дом решил запросить сразу такую большую сумму помощи, чтобы "избежать фрагментарного подхода" и дать Киеву гарантии на весь 2024 год. Однако, некоторые республиканцы в Конгрессе считают, что помощь Украине нужно существенно урезать, чтобы пополнить собственные запасы вооружения.

Напомним, эксперт рассказал, как повлияет война в Израиле на помощь Украине. По словам Валентина Гладких, в Украине сейчас решается судьба мира и его будущего развития.

Ранее Фокус писал, сколько миллиардов выделят страны-партнеры Украине в 2024 году. Чтобы валютный курс в Украине не пересек отметку 50 гривен за доллар, а пенсионеры и бюджетники вовремя получали выплаты, правительству необходимо иметь гарантии от стран-партнеров по предоставлению финансовой помощи и кредитов в 2024 году.