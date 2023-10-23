Украина получила новый транш от Евросоюза на 1,5 млрд евро: куда потратят деньги

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца 2023 года Украина получит от Евросоюза еще два транша финансовой помощи и уже договаривается о новой долгосрочной программе финподдержки на следующий год.

В первые месяцы полномасштабной российской агрессии финансовая система Украины выстояла благодаря тому, что Национальный банк активно печатал деньги. Всего по итогам 2022 года было напечатано около 400 миллиарда гривен. Спустя некоторое время страна начала получать внешнюю финансовую помощь, которая продолжается до сих пор. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль 23 октября сообщил, что Европейский Союз перечислил Украине очередные 1,5 миллиарда евро в рамках бюджетной помощи. Эти средства уже поступили на счета нашей страны.

"Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро", – сказал он.

В целом размер бюджетной поддержки Евросоюза в 2023 году уже составляет 15 миллиардов евро. Как отметил глава украинского правительства, поддержка ЕС — один из важнейших факторов, благодаря которому Украина сохраняет экономическую устойчивость.

Это уже девятый транш в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины с 2023 года. Предыдущие средства были перечислены в сентябре, еще пять — в период с апреля по август. А первые два транша были переведены одновременно, в начале года.

В Кабмине ожидают, что до конца 2023-го наша страна получит от европейских союзников еще два транша. Их предоставление зависит от уровня выполнения Украиной согласованных сторонами условий структурной политики.

"Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом в 50 миллиардов евро. Рассчитываем в следующем году получить из них 18 миллиардов" – добавил Денис Шмыгаль.

Отметим, что полученные в сентябре 1,5 миллиарда евро помогут Украине обеспечить работу социальной инфраструктуры и осуществить необходимые реформы в рамках подготовки к членству в ЕС.

Как Украину поддерживали партнеры в 2023 году

Как свидетельствуют данные Центра экономической стратегии (ЦЭС), в период с января по сентябрь Украине выделили 32,65 миллиарда долларов финансовой помощи. Так, Евросоюз направил 14,66 миллиарда долларов поддержки (кредиты), а США — 9,75 миллиарда долларов (гранты), писал Фокус в своем материале: "Деньги для Украины. Почему финансовая поддержка страны может сократиться и чем это опасно".

При этом, как рассказал экономист ЦЭС Максим Самойлюк, в октябре от США Украина получила еще 1,15 миллиарда долларов.

"В целом по состоянию на 12 октября Украина получила 33,8 миллиарда долларов иностранной финансовой помощи", — отметил эксперт.

Между тем, в НБУ ожидают, что финпомощь от зарубежных партнеров составит 42 миллиарда долларов по итогам 2023 года.

Тем временем министр финансов Сергей Марченко в комментарии агентству 15 октября признался, что Украине все сложнее договариваться о новой финансовой поддержке: официальные лица в странах-донорах начинают все больше внимание уделять предстоящим выборам, а геополитическая напряженность растет.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, когда Украина сможет вернуться к довоенному уровню доходов.