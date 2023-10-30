Тарифы на электроэнергию: украинцам объяснили, что не так с нынешними ценами

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, почему нашей стране важно вводить цены на электроэнергию, которые будут максимально близки к рыночным.

Тарифы на электроэнергию в Украине не соответствуют рынку, поскольку сейчас потребители платят 2,64 гривны за 1 кВт/час, тогда как рыночная цена составляет около 5,5 гривны за 1 кВт/час. При этом стоимость электроэнергии в регионах разная, поскольку в цену заложена стоимость тока и распределения, а разницу компенсирует государство. Об этом рассказал в интервью изданию Liga.net генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

"Работает все это просто: поставщики универсальной услуги (ПУП) – а нас 25, – мы закупаем электроэнергию сейчас, в октябре, чтобы поставлять ее в ноябре. А оплачивать потребители начинают только в декабре, причем не все сразу. И государство потом, по правилам рынка, возвращает разницу. И мы все это время ждем", — объяснил он.

По словам Коваленко, Украине нужно было еще с 1991 года приближаться к рыночности всех отношений в энергетике. Но сейчас резкого пересмотра тарифов на свет быть не должно.

"Да, в 2019 года произошла реформа, был поделен рынок. Первая часть – В2В-рынок (бизнес для бизнеса – ред.) — это свободный рынок, где юридические лица покупают электроэнергию на рынке по свободным ценам. Там все просто", — рассказал Сергей Коваленко.

Здесь цены могут снижаться летом, поскольку уровень потребления, как правило, падает, а уже ближе к зиме электроэнергия дорожает. Но все регулируется с помощью спроса и предложения.

"И нам нужно двигаться в этом направлении. Я сам считаю, как физлицо, которое платит 2,64 гривны за кВт/час, что нам нужно двигаться к рыночному механизму. И при этом предоставлять субсидию, но не всем, а тем кто действительно не может платить. И это должно быть постепенно", — подчеркнул генеральный директор компании Yasno.

Что будет с ценами на свет в ноябре

В последний месяц осени украинцы будут платить столько же, сколько и раньше. В последний раз тарифы пересматривали в июне 2023 года.

Так, для всех потребителей сейчас действует единый тариф — 2,64 гривны за киловатт-час. Цена точно не будет меняться до начала 2024-го. Более того, в Министерстве энергетики планируют продлить действие тарифа до конца отопительного сезона.

А еще потребители могут уменьшить сумму в платежках. Сэкономить можно, если чаще пользоваться электроэнергией не днем, а ночью. В частности, при использовании двухзонного счетчика ночью один киловатт будет стоить 1,32 гривны.

Тем временем член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что уже в ноябре украинцы столкнутся с плановыми отключениями света. По его словам, ограничения не будут зависеть от обстрелов, поскольку в энергосистеме и так существует дефицит. Также Фокус рассказывал, как в Украине за год изменились тарифы на некоторые коммунальные услуги.