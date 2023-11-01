ЕС готовит 12 пакет санкций против России: какие ограничения предусматриваются

Предложение следующего пакета санкций против России может быть объявлено уже на следующей неделе. Ограничения коснутся как импорта, так и экспорта.

Евросоюз собирается ввести новые санкции против России. В новом пакете предусматривается введение ограничений на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 млрд евро. Об этом пишет Bloomberg.

По информации журналиста "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка, предложение по следующему пакету санкций может быть объявлено уже на следующей неделе.

Источники издания отмечают, что в новом пакете санкций готовятся ограничения на экспорт сварочных машин, химикатов и других технологий, которые используются в военных целях.

"Также рассматриваются запреты лицензии на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов и изделий из алюминия, строительных изделий, транспортных товаров и алмазов", — говорится в материале.

Санкции могут коснуться как импорта, так и экспорта. Впрочем, запрет на импорт бриллиантов зависит от решения группы стран "Большой семерки" по контролю за их перемещением через границы. Отмечается, что такое решение должно будет принято уже в ближайшее время.

Bloomberg пишет, что 12-й пакет санкций также направлен на то, чтобы усложнить России уклоняться от существующих санкций с помощью третьих стран. В частности, таким образом в обход уже введенных ограничений Россия получает технологии и компоненты, которые она использует в войне.

Среди прочего, в ЕС обсуждают улучшение механизма санкций против российской нефти, которая несмотря на ограничения торгуется выше ценового лимита в 60 долларов, и борьбу с "теневым" флотом России. Ожидается, что новые санкции коснутся более 100 человек и 40 компаний.

Санкции против России

Последний пакет санкций против России был согласован послами Евросоюза в конце июня этого года. Он также включал меры, которые были направлены на противодействие обхода Россией уже введенных санкций.

В августе США решили ввести санкции против Российской академии наук и ее структур. Санкционные механизмы распространились и на Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна и Институт общей физики имени А.М. Прохорова. Ограничения также не обошли двух российских контейнерных кораблей — Sasco Angara и Paramushir.

Также в конце лета Соединенные Штаты заявили о расширении пакета санкций и введении ограничений против 11 физических лиц и двух российских компаний.

Между тем украинская служба безопасности сообщала о введении санкций против 4 тыс. компаний России и аресте активов российских олигархов в течение 2022-2023 годов на почти 190 млрд гривен.

Кроме того, в сентябре против России ввело новые санкции правительство Великобритании. Причиной этому стали проведение ими "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, во время встречи с представителями СМИ по итогам III саммита Европейского политического сообщества Владимир Зеленский заявил, что новые экономические рычаги влияния против РФ разворачиваются несколько медленнее, но их реально применить в новом санкционном пакете.

Также недавно политолог Владимир Фесенко рассказывал Фокусу, есть ли эффект санкций против России. Собственно, если бы Россия не обходила санкции через третьи страны, то они могли нести лучший накопительный эффект.