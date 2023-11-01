Уже в ноябре: как в Украине может подорожать электричество и кому придется платить

Предельные цены на электроэнергию для бизнеса могут увеличить на 4-23% до конца года. Решение об этом должны утвердить в ноябре 2023-го.

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), хочет увеличить количество часовых зон и повысить предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию на рынке "на сутки вперед". Изменения произойдут уже в ноябре 2023 года, сообщает издание ExPro.

Отмечается, что цены изменятся в среднем на 4-23%,Так, сутки будут разделены на несколько часовых зон. В эти периоды будут действовать следующие предельные цены:

в рамках часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) – 3 тысячи грн за МВт-ч;

во время средней нагрузки (с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00) – 5,6 тысячи гривен за МВт-ч;

для часов повышенной нагрузки (с 08:00 до 11:00) – 6,9 тысячи гривен за МВт-ч;

во время максимальной нагрузки (с 17:00 до 22:00) – 7,5 тысячи гривен за МВт-ч.

Изменятся ли прайс-кепы станет известно в ноябре. Если да, то нововведения будут действительными до мая 2024 года. В последний раз НКРЭКУ пересматривала прайс-кепы летом 2023 года, подняв верхние ценовые ограничения на 40-75%.

Когда цены на электроэнергию в Украине будут формироваться с учетом рынковых условий

По словам директор энергетических программ Центра Разумков Владимира Омельченко, Украине уже давно пора приближаться к настоящему рынку электрической энергии. То есть тарифы на свет должны формироваться с учетом рынковых условиях, а от практики, когда цены регулирует правительство, нужно отказываться.

"Важно отказаться от установления цен. Цены должны устанавливаться рынком, потребитель должен выбирать компанию, как это происходит с мобильными операторами. И к этому нужно двигаться. Первый этап перехода на рыночные цены – повышение тарифов. Рыночная цена у нас сегодня — около 5-5,5 грн за кВт-час. Что касается повышения сейчас до 2,64 грн за кВт-час, то, вероятно, расчет был следующий – не могли сразу повысить до рыночного уровня, ведь большой социальный резонанс, и пошли на компромисс", — отметил он.

Напомним, что с 1 ноября некоторые небытовые потребители начнут платить за свет больше. Как отметили в компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, изменения происходят согласно решению Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Также напомним, что Украине экспортеры и импортеры электроэнергии будут пользоваться межгосударственным линиями по европейским правилам.