Нехватка рабочих рук: каких специалистов активно ищут работодатели

На портале Государственной службы занятости осенью украинцы могут найти 103 тысячи вакансий, тогда как летом их количество составляло 83 тысячи.

На рынке труда в Украине постепенно увеличивается количество вакансий, при этом работодателям сейчас сложно найти некоторых специалистов. Так, например, существует дефицит в рабочих профессиях и сфере торговли. Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что на портале Государственной службы занятости осенью насчитывалось 103 тысячи вакансий, а вот летом предложений было всего 83 тысячи.

Наибольшая нехватка работников, которую зарегистрировали в службе занятости, зафиксирована:

в Киеве — 11 тысяч вакансий;

в Львовской области — 11 тысяч;

в Днепропетровской области— 5 тысяч;

в Киевской области — 4 тысячи;

в Одесской области — 4 тысячи.

В Госслужбе считают, что рост спроса работодателей на работников свидетельствует о том, что экономическая активность Украины возобновляется даже в условиях войны. Например, если в 2022 году на одно свободное рабочее место в среднем претендовало девять человек, то сейчас на одну вакансию — всего двое соискателей работы.

Сейчас работодатели особо нуждаются в квалифицированных специалистах. В базе данных службы занятости есть предложения работы с довольно высокой зарплатой. Самые популярные вакансии:

квалифицированные рабочие с инструментом — 21% (швеи, электромонтеры, слесари-ремонтники, сантехники, маляры, пекари);

рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16% (водители, токари, трактористы-машинисты с/х производства, фрезеровщики);

работники сферы торговли и услуг — 15% (повара, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, охранники, официанты, парикмахеры);

Что касается зарплат, то работодатели предлагают:

литейщикам металлов и сплавов — 70 тысяч гривен;

слесарям-инструментальщикам — 60 тысяч гривен;

агрономам — 52 тысячи гривен.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, какие должности в Украине будут сокращены уже в 2024 году и почему. Также в Верховной Раде недавно был зарегистрирован законопроект, который касается условий дистанционного формата работы. Так, нардепы хотят разрешить одному из родителей работать онлайн на время обучения на "дистанционке" ребенка.