Россия и FATF: почему в мире до сих пор не заметили финансирование терроризма страной-агрессором

На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в октябре организация оставила в силе приостановление членства РФ, однако агрессор не попал ни в "серый", ни в "черный" список FATF. Это означает, что страны мира не видят в России признаков отмывания средств и финансирования терроризма.

Российская Федерация, несмотря на масштабную агрессию против Украины, остается вне пристального внимания FATF, среди задач которой — разработка мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Членство России в FATF бессрочно приостановлено, однако до других мер воздействия на агрессора пока дело не дошло. "Приостановление членства РФ остается в силе. После заявлений, опубликованных с марта 2022 года, FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих рисков, связанных с обходом мер, принятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы", — говорится в опубликованном по результатам пленарного заседания в Париже релизе организации. Что происходит, какие факторы влияют на то, чтобы Россия оставалась вне пристального внимания FATF, и может ли быть принято решение о внесении РФ в "черный" список?

Приостановленное членство FATF: какой у России статус и почему предупреждение получила Болгария

Сейчас статус России в организации FATF звучит как "бессрочно приостановленное членство". Членство в Группе позволяет государству отслеживать происхождение средств при осуществлении платежей между странами. Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько объясняет: бессрочное приостановление членства в FATF не позволяет отслеживать происхождение средств при осуществлении платежей между странами, и сейчас Россия лишена возможности участвовать в регулировании денежных потоков, то есть не может препятствовать определенным транзакциям или инициировать детальную проверку платежей других стран.

"Среди минусов — платежи РФ до сих пор не могут контролировать, влияя на ее экономику", — говорит эксперт.

Россия и ее финансовые потоки вроде и под наблюдением международных структур, но покупать оружие это Кремлю не мешает

Украина же уже второй год работает над тем, чтобы РФ все же попала в "черный" список организации. В Нацбанке уверены, что сейчас международная финансовая система переполнена незаконными денежными потоками российского происхождения больше, чем когда-либо, ведь Кремлю нужны ресурсы для своей преступной деятельности — финансирование терроризма, закупки оружия и компонентов к нему. По мнению главы НБУ Андрея Пышного, если исключить Россию из FATF и внести страну в "черный список", то это позволит защитить глобальную финансовую систему от рисков, которые создает РФ, а также это существенно усилит позиции санкционного режима "коалиции" .

"Этот шаг усложнит попытки России покупать высокотехнологичные компоненты для производства оружия с привлечением посредников для российских компаний. Поскольку потребует от финансовых учреждений применения повышенных протоколов контроля за операциями, которые могут иметь связь с Россией", — отметил Андрей Пышный.

Эксперты соглашаются: эффекта уменьшения потоков российских денег, направленных на закупку оружия и компонентов, можно было бы достичь, если бы РФ попала в "черный" список FATF .

Только внесение РФ в "черный" список реально усложнит для агрессора международные финансовые расчеты

"Тот эффект, которого хочет добиться Украина, возможен только если FATF внесет РФ в черный список. Проведение расчетов с иностранными компаниями для члена списка становится слишком сложным, в некоторых случаях даже невозможным. Если банк отслеживает платеж из страны из черного списка, то он может заблокировать такую транзакцию, или заморозит деньги до изменения статуса страны. Если же банк этого не сделает, то страна регистрации банка может оказаться под надзором международных контролирующих органов или попасть под санкционные меры. Соответственно, если транзакцию блокируют, то и оборот товаров в таком объеме, как это происходит сейчас, становится невозможным. Кроме того, под пристальное внимание должны попасть и соседи РФ — Турция, Казахстан, Армения, Узбекистан и др. Ведь именно через них происходит ввоз подсанкционных товаров", — отметил в комментарии Фокусу Игорь Ясько.

Эффекта уменьшения потоков российских денег, направленных на закупку оружия и компонентов, можно было бы достичь, если бы РФ попала в "черный" список FATF

Интересно, что на последнем пленарном заседании FATF в Париже в "серый" список организации попала Болгария.

"Для Болгарии это означает, что FATF прислала ей список рекомендаций, что правительство должно изменить и улучшить, чтобы не подвергать опасности международную финсистему. Фактически, работа с такими странами просто происходит с повышенной бдительностью. Туда входят оффшорные зоны или государства, финансовые системы которых используются для работы с подсанкционными странами. Как и в случае с приостановлением членства, банки должны провести дополнительные процедуры, чтобы подтвердить чистоту операции, запросить дополнительные документы, но чаще всего такие операции не блокируются. А страна обязуется выполнить План действий для быстрого устранения выявленных стратегических недостатков, чтобы не попадать в черный список. Это вообще не означает, что эта страна связана с РФ, причины могут быть разными", — комментирует Игорь Ясько.

Влиятельные страны: кто защищает РФ от внесения в "черный" список FATF

Россия до сих пор не в списке организации FATF, ведь ее финансовая система и так находится под определенным контролем, говорят эксперты. Мониторить финансовые потоки таких стран на предмет подозрительных операций — важная задача для FATF. Однако очевидно, что для прекращения масштабных закупок оружия и компонентов Россией в разных странах только мониторинга явно недостаточно.

"Есть лояльные к России страны. Для Украины и наших близких западноевропейских союзников усиление ограничений на финансовую систему приветствуется. И вот здесь FATF может действовать именно в лояльных к России странах. На чем это скажется: на более пристальном анализе и проверке платежей, запросе дополнительных документов для платежа, гарантирующих, что средства легальны, что, конечно, сказывается на скорости переводов", — комментирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На решение FATF не включать РФ в "черный" список влияет как высокая бюрократизация в организации, так и действия финансовой разведки Запада

С другой стороны, как бы ни следила организация за транзакциями в РФ, все равно остается факт работы финансовой системы страны на финансирование агрессии, фактически, террористические действия, которые пока не квалифицируются именно так Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Эксперты считают, что на решение FATF не включать РФ в "черный" список влияет как высокая бюрократизация в организации, так и действия финансовой разведки Запада.

Если РФ сейчас вывести за периметр FATF вообще, то финансовая разведка Запада потеряет возможность следить за финансовыми потоками страны, говорят эксперты

"У россиян есть действующая система борьбы с отмыванием денег, совсем другое дело, что эта система подчинена государству-террористу. FATF так построена, что она не решает, кто из государств-членов является террористом, поэтому пока внутри РФ формальная система борьбы с отмыванием не будет развалена, реакция FATF будет номинальной", — говорит Виталий Шапран, экономист, экс-член Совета НБУ. По его словам, второй аспект вопроса — это отношения между финансовыми разведками России, стран BRICS и стран ЕС.

"Если РФ сейчас вывести за периметр FATF вообще, то даже те крохи разведывательной информации, которые получает ЕС от своих партнеров, будут сведены к нулю", — считает эксперт.

В "черном" списке FATF сейчас — Иран, Северная Корея и Мьянма. РФ пока только в статусе бессрочно приостановленного членства в этой организации

Политолог Владимир Фесенко отметил в разговоре с Фокусом, что больше всего на решение не включать РФ в "черный" список, где сейчас только три страны — Иран, КНДР и Мьянма — влияют лояльные к России государства и тот факт, что мир не готов полностью разорвать отношения с Россией.

"Давайте принимать во внимание, что значительная часть стран мира поддерживает отношения с Россией. Торговля продолжается, в том числе странами Африки, Латинской Америки, Азии. Думаю, что в решении FATF учтено, что многие страны не хотят ссориться с Россией. Тот другой мир, не западный, который еще (некорректно, по моему мнению) называют Глобальным Югом. А сотрудники как раз этой организации FATF не хотят отрезать Россию, потому что они взаимодействуют с ней в своих различных процедурах. Думаю, что в первую очередь работает лоббизм богатых стран мира, которые не хотят ссориться с Россией", — рассуждает Владимир Фесенко.

На решение FATF имеют влияние и богатые государства, которые продолжают сотрудничать с РФ, среди которых — Китай Фото: azertag.az

Фесенко считает, что пока сторонниками сохранения отношений с Россией выступают такие крупные страны, как Китай, Турция и другие, ситуация со статусом РФ в FATF вряд ли изменится.

"Внесение РФ в "черный" список маловероятно. Украина работает над этим, и аргументов все больше, но для того, чтобы Россию зачислили в один ряд с Ираном, должно произойти что-то ужасное, например, использование Россией ядерного оружия", — отметил эксперт.

Наконец, рассуждают собеседники Фокуса, попадание РФ в "черный" список в компанию с Ираном может произойти только при условии поддержки такого политического решения большим количеством влиятельных в мире государств. Однако не следует забывать и о необходимости продолжения активного лоббирования этого решения представителями власти Украины.

Работа украинской власти с партнерами — крайне важная часть процесса на пути к внесению РФ в "черный" список FATF, говорят эксперты Фото: Офис президента

"Это зависит от активности работы наших представителей в международном кругу. Международное сообщество все делает очень медленно, к тому же, РФ прибегает к шантажу членов FATF-своих партнеров, чтобы блокировать такие решения. Кроме того, имеют вес опасения относительно возможного ответа страны на усиление давления на нее, в таких организациях очень боятся пережать. И пока ответы скорее напоминают "мы сделали все, что могли, РФ до сих пор отстранена, на этом все", — отметил Игорь Ясько.