Украинцы начнут зарабатывать больше в 2024 году: в правительстве озвучили прогноз

В Кабмине прогнозируют, что по итогам 2023 года номинальная зарплата украинцев составит 18 527 гривен, а вот уже в следующем году уровень выплат увеличится на несколько тысяч.

Многие украинцы столкнулись с серьезными финансовыми трудностями в 2022 и 2023 годах из-за полномасштабного вторжения России. Но уже в 2024 году ситуация может несколько улучшится. Так, реальные зарплаты украинцев должны существенно увеличиться на фоне снижения ожиданий по инфляции. Улучшенный прогноз Кабинет министров Украины внес в проект государственного бюджета на следующий год.

Так, по данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а после корректировки на уровень инфляции произошло сокращение почти на 12%.

В 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10% (ранее ожидался рост на 5,2%).

В 2024 году уровень зарплат составит 21 809 гривен, а с учетом инфляционных процессов вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

Сколько будут зарабатывать украинцы в 2024 году Фото: Кабмин

"Если учесть, что потребительская инфляция будет снижаться, то прогноз изменения реальной заработной платы повышен с "плюс" 5,2% до "плюс" 10,1%. Показатель ожидаемого уровня среднемесячной заработной платы на 2023 год в номинальном измерении был скорректирован в сторону увеличения до 18 гривен (на 409 гривен больше по сравнению с первым чтением)", — сказано в пояснительной записке к проекту бюджета.

Не только снижение инфляции: что еще повлияет на финансовое благосостояние украинцев в 2024 году

По мнению экс-члена Совета Национального банка Украины Виталия Шапрана, на ситуацию в бизнесе повлияет снижение учетной ставки и льготные программы. Улучшения почувствует и народ, но это не будет как в США, когда Центральный банк только собрался снизить ставку, а рынок уже отреагировал.

"Нужно присматриваться к различным льготным программам финансирования, для малого бизнеса их сейчас очень много", — заявил Виталий Шапран.

Это подойдет для тех предпринимателей, которые сейчас пытаются найти дополнительное финансирование для своего бизнеса. Экс-член Совета НБУ отметил, что льготные программы отлично подойдут для таких случаев, в том числе и государственные, которые будут дальше работать.

Отметим, что в следующем году правительство планирует дважды повысить минимальную зарплату. Первое повышение — до 7100 гривен — ожидается с 1 января, второе — до 8 тысяч гривен — с 1 апреля. Кроме того, многие работодатели тоже готовы повышать зарплаты своим сотрудникам в 2024 году.