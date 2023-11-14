Еще один союзник: Россия нашла нового помощника для финансирования войны в Украине

В первой половине ноября 2023 года Россия отправила в Анкару более 800 тысяч тонн нефти марки Urals. Это на 200 тысяч тонн больше, нежели по итогам аналогичного периода в октябре.

Россия находится под беспрецедентными санкциями со стороны США и Европейского Союза, поэтому агрессору критически важно зарабатывать на углеводородах. Но введенный в декабре 2022 года порог цены на российскую нефть позволяет западным компаниям транспортировать, торговать или страховать "черное золото" из РФ только по цене в 60 долларов за баррель или ниже. Впрочем, Москва нашла новых партнеров, которые активно покупают ее нефть даже в условиях санкций: Китай, Индия и Турция. Так, например импорт российской нефти Urals в Турцию в ноябре 2023 года достигнет рекордного уровня, сообщает агентство Reuters.

В то же время ожидается, что закупки российской нефти другими основными покупателями – Индией и Китаем – останутся стабильными, несмотря на меньшие запланированные объемы. Трейдеры считают, что по итогам ноября поставка Urals в Турцию превысит октябрьские 1,4 миллиона тонн и даже обойдет исторический пик октября 2022 года в 1,43 миллиона тонн.

По предварительным данным, РФ продала Турции более 800 тысяч тонн своей элитной нефти — это на 200 тысяч тонн больше, нежели в октябре. Погрузка происходила в российских портах с 1 по 15 ноября.

Отмечается, что Турция начала активнее покупать российскую нефть после того, как ее крупнейший нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий азербайджанской SOCAR, заключил соглашение с российской компанией "Лукойл" о срочных поставках сорта Urals.

Крупнейшим покупателем нефти Urals, загружавшейся из российских портов в октябре, остается Индия. По данным журналистов, страна закупила около пяти миллионов тонн этого сорта.

Что касается Китая, то в ноябре нефть Urals российский партнер не покупал. А вот в октябре показатели импорта достигли 500 тысяч тонн. Кроме того, как пишет агентство, в последний месяц осени Россия снова начала поставлять нефть в Пакистан. Объем поставки уже достиг 100 тысяч тонн.

Напомним, 12 сентября чешское издание Hospodarske Noviny написало, что страна увеличивает закупки российской нефти, хотя с 2022 года ЕС запретил импорт нефти из России. Также недавно сообщалось, что ни США, ни страны G7 не беспокоятся из-за российской нефти и не видят причин для того, чтобы пересмотреть на нее цены.