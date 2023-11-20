"Пока не складывается": в ОП сообщили, что отложат налоговую реформу "все по 10"

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма рассказал, какие сложности возникли на пути внедрения новой налоговой реформы в Украине и откажутся ли от нее власти.

Новая налоговая реформа в Украине, скорее всего, будет отсрочена на неопределенное время. Но в Офисе президента считают, что реформу все же удастся провести, когда для этого появится удобное время. Об этом сказал в интервью изданию "Экономическая правда" заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

По его словам, в МВФ считают, что предложенная налоговая реформа приведет к понижению налоговых поступлений. Однако Ростислав Шурма не согласен с позицией организации.

"У них очень линейный расчет: есть поступление 100 миллиардов при ставке 20%. Если ставка будет 10%, то поступление будет 50 миллиардов. Они не учитывают, что 70-80% зарплат в частном секторе выплачивается с оптимизацией налогов, просто этого не видят. Не видят того, каков масштаб неуплаты налога на прибыль за счет разного рода оптимизации", — объяснил он.

Он также добавил, что проект налоговой реформы, скорее всего, реализовывать пока что не будут.

"Поэтому, к сожалению, пока не складывается. Учитывая, что мы сейчас очень зависимы от внешней финансовой помощи, ставить под риск финансовую помощь будет просто безответственно. Мы продолжаем работать, шлифуем законопроект, все будет готово к запуску, когда появится возможность провести такую ​​настоящую структурную реформу", — добавил Ростислав Шурма.

Налоговая реформа "10 на 10": как все начиналось

В августе 2022 года впервые стало известно, что в Офисе президента обсуждают концепцию новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.

Кроме того, реформа предполагала, что будет отменен ЕСВ, увеличится ставка военного сбора с 1,5% до 3%, также состоится переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом детально писал Фокус в своей статье: "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о ненужности данной реформы. По его словам, создатели реформы "все по 10" не могут внятно объяснить, зачем вообще нужны предложенные ими изменения. Еще он добавил: "Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом".

При этом в январе 2023 года Ростислав Шурма утверждал, что в Европейском Союзе не против, чтобы в Украине состоялась налоговая реформа. Так, во время конференции Ukraine Economic Outlook он отметил, что европейцы предложили украинской стороне свои идеи: власть должна отменить все льготы по уплате НДС, которые действуют сейчас.

Напомним также, что кроме налоговой системы в Украине планируют полностью перезагрузить таможенную службу.