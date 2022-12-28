Налоговая реформа "все по 10": в Минфине объяснили, почему Украине стоит отказаться от этой идеи

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Украине после победы в войне может понадобиться абсолютно противоположная реформа, чем та, которую широко обсуждают сейчас.

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В Министерстве финансов Украины считают, что новая налоговая реформа, в рамках которой могут снизить ставку НДС, налог на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%, будет иметь негативные последствия для бюджета. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, негативный опыт в рамках подобной реформы уже был в некоторых странах Европы, поэтому разработчики реформы "10-10-10" должны это учитывать.

"Последствия очевидны для нас, и опыт других стран показывает, что этого лучше не делать. Это уже было, это уже проходили, последствия очевидны, в том числе для Украины, и в Украине это уже было", — сказал Сергей Марченко.

Он подчеркнул, что когда несколько лет назад в Украине решили снизить ставку на Единый социальный взнос (ЕСВ) — это спровоцировало падение доходов бюджета.

"Никакой детенизации не происходило, никакого развития бизнеса не происходило. А я бы лучше предпочел общаться с предложениями, которые формировали бы развитые вещи. Каким образом сделать так, чтобы роли государства в деятельности бизнеса было меньше", — отметил министр.

Кроме того, Сергей Марченко считает, что Украине после победы в войне может понадобиться абсолютно другая реформа, чем та, которую широко обсуждают сейчас.

"И я не уверен, что мы сейчас будем готовы об этом говорить. Потому, что я не знаю, какую послевоенную страну мы получим. Условно говоря, сколько собственного ресурса у нас при этом будет, чтобы страна жила и развивалась", — добавил он.

Налоговая реформа "10 на 10": что известно

В августе 2022 года появилась информация, что в Офисе Президента появилась идея о концепции новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.

Кроме того, реформа предполагает на одном из этапов отменить ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом рассказывал Фокус в своей статье: "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Но глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в комментарии Фокусу назвал идею новой реформы безответственной и объяснил: "Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом".

Тем временем внедрение налоговой реформы не поддержал и Нацбанк Украины. В частности, 16 декабря 2022 года там заявили следующее: "Внедрение радикальной налоговой реформы, которая предусматривает резкое снижение ставок налогов, создает риски уменьшения налоговых поступлений, а соответственно — увеличение дефицита государственного бюджета".

Ранее Фокус рассказывал, какие условия должна выполнить Украина для продолжения сотрудничества с МВФ. Наибольший акцент сделан на бюджетно-налоговой политике, для которой определены 3 из 5 структурных маяков в мониторинговой программе Фонда.