Податкова реформа "все по 10": у Мінфіні пояснили, чому Україні варто відмовитись від цієї ідеї

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Україні після перемоги у війні може знадобитися абсолютно протилежна реформа, аніж та, яку широко обговорюють зараз.

Related video

У Міністерстві фінансів України вважають, що нова податкова реформа, в межах якої можуть знизити ставку ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%, матиме негативні наслідки для бюджету. Про це в інтерв'ю "РБК-Україні" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, негативний досвід у межах такої реформи вже був у деяких країнах Європи, тож розробники реформи "10-10-10" мають це враховувати.

"Наслідки є очевидними для нас, і досвід інших країн показує, що цього краще не робити. Це вже було, це вже проходили, наслідки очевидні, зокрема для України, і в Україні це вже було", — сказав Сергій Марченко.

Він наголосив, що коли кілька років тому в Україні вирішили знизити ставку на Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), це спровокувало падіння доходів бюджету.

"Жодної детінізації не відбувалося, ніякого розвитку бізнесу не відбувалося. А я краще віддав би перевагу спілкуванню з пропозиціями, які формували б розвинені речі. Як зробити так, щоб ролі держави в діяльності бізнесу було менше", — зазначив міністр.

Крім того, Сергій Марченко вважає, що Україні після перемоги у війні може знадобитися абсолютно інша реформа, аніж та, яку широко обговорюють зараз.

"І я не впевнений, що ми зараз будемо готові про це говорити. Тому що я не знаю, яку післявоєнну країну ми отримаємо. Умовно кажучи, скільки власного ресурсу в нас при цьому буде, щоб країна жила та розвивалася", — додав він.

Податкова реформа "10 на 10": що відомо

У серпні 2022 року з'явилася інформація, що в Офісі Президента з'явилася ідея щодо концепції нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Крім того, реформа передбачає на одному з етапів скасувати ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% та перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це розповідав Фокус у своїй статті: "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа "все по 10".

Але голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев у коментарі Фокусу назвав ідею нової реформи безвідповідальною і пояснив: "Скасування ЄСВ, на сьогодні, не є ні можливим, ні розумним кроком".

Тим часом запровадження податкової реформи не підтримав і Нацбанк України. Зокрема, 16 грудня 2022 року там заявили: "Впровадження радикальної податкової реформи, яка передбачає різке зниження ставок податків, створює ризики зменшення податкових надходжень, а відповідно збільшення дефіциту державного бюджету".

Раніше Фокус розповідав, які умови має виконати Україна для продовження співпраці з МВФ. Найбільший акцент зроблено на бюджетно-податковій політиці, для якої визначено 3 із 5 структурних маяків у моніторинговій програмі Фонду.