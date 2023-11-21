Отстроить мосты и дороги: откуда Украина получит средства на восстановление разрушенного Россией

В бюджете-2024, по сравнению со сметой, по которой страна живет сейчас, существенно сокращены расходы на строительство и инфраструктуру. Фокус узнал, на какие средства правительство надеется финансировать восстановление Украины.

Акцизный налог на топливо, ввозная пошлина на транспортные средства и другие поступления, которые формируют Государственный дорожный фонд, в 2024-м будут направлены на нужды обороны. Деньги на развитие дорожной инфраструктуры правительство в принятом бюджете-2024 не закладывало. Об этом пишет Фокус в новой статье "Миллиарды на восстановление. Как Украине отстроить разрушенное Россией и откуда взять на это деньги".

В главной смете страны на следующий год в целом предусмотрено инфраструктурных расходов на 8,5 млрд грн. В частности, в нем есть такие субвенции местным бюджетам:

на обустройство безопасных условий в учреждениях, предоставляющих общее среднее образование — 2,5 млрд грн;

— 2,5 млрд грн; на приобретение оборудования, модернизацию (проведение реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования — 1,5 млрд грн;

(пищеблоков) учреждений общего среднего образования — 1,5 млрд грн; на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения — 1 млрд грн.

Все эти программы будут профинансированы международными партнерами, отметили в Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики. Кроме того, международные организации финансируют отдельные направления восстановления. К примеру, Международный банк реконструкции и развития реализует проект по строительству новых водопроводов на 0,5 млрд грн. Среди международных финансовых организаций активность проявляет Европейский инвестиционный банк. С начала войны ЕИБ при поддержке Европейской Комиссии выплатил Украине более 1,7 млрд евро, которые пошли на неотложные нужды в восстановлении инфраструктуры страны. ЕИБ также запустил инициативу "EU for Ukraine" в поддержку восстановления и реконструкции Украины.

Ремонт сетей, водопроводов не входит в компетенцию территориальных общин Фото: Цензор

Громады также берут участие в восстановлении. Но полномочия территориальных общин по финансированию восстановления ограничены. "Самостоятельно местные бюджеты могут финансировать только собственные (коммунальные) учреждения и имущество, находящееся в их собственности, а также принимать программы поддержки восстановления жилья жителей", — сказали Фокусу в KSE.

К тому же их финансовые возможности в следующем году, после изъятия "военного НДФЛ", будут сокращены. "В пределах своих местных возможностей текущий ремонт возможно и будет делаться. И это будет зависеть от того, насколько община может себе это позволить. На государственном уровне серьезных проектов большого строительства не будет, кроме стратегических мостов", — прокомментировал Фокусу политолог и финансист Алексей Буряченко.

Не досчитается ресурсов и Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии — спецфонд в составе бюджета. Ведь Нацбанк в 2024-м направит 17,7 млрд грн своей чистой прибыли в общий фонд государственного бюджета.

На какие деньги правительство надеется восстанавливать страну

По подсчетам Всемирного Банка, для восстановления Украины на следующие 10 лет нужно примерно 411 млрд долл. Деньги, которые Украина получает от международных партнеров на восстановление, значительно меньше, по сравнению с бюджетной помощью. "Несмотря на большое желание международных партнеров участвовать в восстановлении Украины, все же львиная доля предоставленной ими финансовой помощи — это деньги, направляемые в государственный бюджет для обеспечения, в первую очередь, финансовой устойчивости — финансирование социальных и гуманитарных расходов, а также для покрытия дефицита государственного бюджета", — отметили Фокусу в KSE.

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении направить часть прибыли от замороженных активов РФ на восстановление Украины Фото: AP

Однако кроме прямой финансовой помощи, международные партнеры, в частности Европейский Союз и США, интенсивно работают над возможностью передачи Украине замороженных российских активов, которые будут направлены на нужды восстановления нашей страны, добавили аналитики.

Лидеры ЕС ищут способы передачи доходов с активов РФ в соответствии с действующими договорными обязательствами и международным правом

"Лидеры ЕС одобрили план передачи доходов от замороженных российских активов на территории ЕС, которых уже сейчас накоплено примерно 3 млрд евро. Кроме этого, как отмечает Голос Америки, комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США был одобрен законопроект о направлении замороженных российских активов на помощь Украине. Решение ЕС и США являются хорошими сигналами для Украины и непосредственно к России, что ей все же придется заплатить за совершенные на территории нашей страны преступления", — отметили в KSE.

Напомним, в принятом бюджете-2024 часть налога на доходы военных будет зачислена в полном объеме в государственный бюджет. Деньги пойдут на закупку спецтехники и оборудования, реформирование и развитие ВПК и на материально-техническое обеспечение воинских частей ВСУ.

Также Фокус писал, что в Литве решили штрафовать за помощь России в обходе санкций. Средства от штрафов будут направлять в Фонд сотрудничества для восстановления Украины.