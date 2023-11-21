Страйк польских перевозчиков: в НБУ подсчитали, какие убытки несет Украина

Регулятор считает, что если ситуация на польско-украинской границе останется на прежнем уровне, объемы экспорта ежемесячно будут сокращаться на 160 миллионов долларов, а импорта — на 240 миллионов.

В Польше с 6 ноября продолжается акция перевозчиков, которые блокируют украинские грузовики на границе. Ситуация окажет негативное влияние и на экспорт, и на импорт товаров в Украину. В целом ущерб может составить 400 миллионов долларов, сообщили изданию "РБК-Украина" в Национальном банке.

По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины на основе данных Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в объемах экспорта составила около 35%, а в импорте — 70%.

"Если задержки транспорта останутся на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 миллионов долларов для экспорта и 240 миллионов долларов для импорта", — отметили в Нацбанке.

Регулятор добавил, что поскольку забастовка на границе с Украиной стартовала 6 ноября, то сокращение экспорта и импорта в последнем месяце осени будет ниже, чем приведенные оценки.

По информации таможни, по итогам октября текущего года импорт в Украину увеличился до 5,64 миллиарда долларов (а по итогам третьего квартала было 5,36 миллиарда, а после первой половины 2023-го — 5,07 миллиарда долларов), экспорт изменился не существенно и составил 2,68 миллиарда долларов.

Блокировка украинской границы: что известно

6 ноября польские перевозчики устроили на акцию протеста и заблокировали движение грузовиков к пунктам пропуска. Из-за этого на дорогах к пунктам пропуска образовались многокилометровые очереди из грузовиков. Сообщалось, что участники акции пропускали только по одному грузовику в час.

Перевозчики, среди прочего, требуют:

вернуть разрешения;

ужесточить правила перевозок;

получить доступ к системе "Шлях";

организовать отдельные очереди для пустых фур.

В Госпогранслужбе ожидали, что протестующие разблокируют границу после переговоров, но польские перевозчики остаются на месте и продолжают бастовать. Как сообщают СМИ, если польским властям не удастся договориться с перевозчиками, то Еврокомиссия наложит на Польшу санкции.

Ранее 15 ноября стало известно, что Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) тоже планирует заблокировать границу со словацкой стороны для украинских перевозчиков. Они будут требовать, чтобы украинским перевозчикам вернули выдачу коммерческих разрешений на перевозки внутри Евросоюза (ЕС).