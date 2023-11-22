Десятый транш на 1,5 миллиарда евро: Украина получила от Евросоюза очередную финпомощь

В Европейском Союзе отмечают, что и в дальнейшем Украина не останется без финансовой поддержки. Так, в Брюсселе планируют выделить нашей стране 50 миллиардов евро до 2027 года.

Украина продолжает получать внешнюю финансовую помощь от международных партнеров на фоне полномасштабного вторжения ВС РФ. Так, 22 ноября стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) перечислила нашей стране очередной транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

"Финансирование Европы поддерживало экономическую стабильность Украины и государственные услуги с момента начала российской войны. Сегодня мы выделяем новые 1,5 миллиарда евро", — отметила она в своем сообщении.

В общей сложности размер финансовой помощи для Киева в 2023 году составит 18 миллиардов евро. Деньги поступают в виде долгосрочных льготных кредитов. При этом, как отметила Урсула фон дер Ляйен, ЕС будет и дальше финансово поддерживать Украину. Так, например, Брюссель намерен выделить 50 миллиардов евро до 2027 года.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале отметил, что бюджетная поддержка Евросоюза для нашей страны в этом году уже достигла показателя в более чем 16,5 миллиарда евро.

"Это помогает нам сохранять экономическую устойчивость в условиях полномасштабной войны", — подчеркнул глава правительства.

В целом это уже десятый транш в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины в 2023 году. Предыдущие средства были получены украинским правительством в сентябре и октябре, а еще пять — в период с апреля по август. А первые два транша были переведены одновременно, в начале текущего года.

Деньги нужны: как долго Украина будет зависеть от помощи союзников

Украина будет нуждаться в финансовой поддержке со стороны партнеров еще некоторое время после победы в войне с Россией. Так, по словам министра финансов Сергея Марченко, наша страна может только снизить свою зависимость от внешнего финансирования. Но для этого придется увеличить экономику.

"Увеличение объема внутреннего рынка и, соответственно, рост базы, с которой собираются налоги, это вопрос долгосрочной перспективы, он не решается мгновенно", — подчеркнул министр.

И даже победа в войне вовсе не гарантирует, что Украина полностью откажется от внешних источников финансирования.

"У нас будет колоссальное количество военных ветеранов и много важных нерешенных проблем. Поэтому радикально снизить зависимость от внешней поддержки будет невозможно в течение года после завершения войны", — добавил Сергей Марченко.

Напомним, ранее Фокус объяснял, когда Украина сможет вернуться к довоенному уровню доходов. Также напомним, что отдавать все предоставленные во время полномасштабной войны с РФ кредитные средства Украине придется в течение 35 лет.