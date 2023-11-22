В Украине некоторым чиновникам собираются повысить зарплату: кто будет получать больше

Кабмин планирует дополнительно профинансировать некоторые местные государственные администрации, зарплата их работников увеличилась до 100% от размера фонда оплаты труда, утвержденного в госбюджете.

Некоторые украинские чиновники начнут зарабатывать больше денег во время полномасштабной войны с Россией. Пересмотреть выплаты планируют для тех, кто работает в местных государственных администрациях. Об этом говорится в постановлении правительства № 787 от 21 ноября 2023 года.

В документе сказано, что больше будут получать представители государственных администраций, которые работают в прифронтовых и освобожденных от российских оккупантов областях страны.

Согласно правительственному плану, местные госадминистрации на территориях восстановления (то есть там, где происходили боевые действия или же они были под временной оккупацией) и на прифронтовых территориях, будут получать дополнительные средства из местных бюджетов.

Дополнительное финансирование направят на оплату труда работников. Таким образом их выплаты увеличатся до 100% от размера фонда оплаты труда, утвержденного в государственном бюджете.

Тем временем в государственных органах власти сокращается количество сотрудников. Так, в период с января по сентябрь 2023 года в госорганах стало на 5,3 тысячи работников меньше.

Как свидетельствуют данные Минфина, наибольшее сокращение произошло:

в Государственной налоговой службе — минус 2,1 тысячи человек;

в аппаратах местных и апелляционных судов — минус 765 человек;

в Госпродпотребслужбе — минус 731 человек;

в Госгеокадастре — минус 546 человек;

в Госказначействе — минус 538 человек.

Что изменится для госслужащих в 2024 году

Министерство финансов уже заложило в проект сметы на следующий год внедрение новой грейдовой системы должностных окладов в органах государственной власти.

В рамках реформы все должности будут сформированы в группы по определенным признакам, а оплата труда будет стандартизована. То есть вознаграждения госслужащих станет более прозрачным, а значение оклада над премиями значительно увеличится.

Планируется, что зарплата будет состоять из двух частей:

постоянной — должностной оклад, надбавки за выслугу лет, за ранг госслужащего, денежной помощи, выплачиваемой с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска;

вариативная— это премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности и месячной, квартальной премии, компенсации за дополнительную нагрузку и по вакантной должности.

Напомним, 17 октября Кабмин Украины разрешил сокращать государственных служащих по состоянию здоровья. Но уволить их можно только в том случае, если у людей есть право на досрочный выход на пенсию. Также Фокус рассказывал, какие должности будут сокращены в 2024 году.