Сложная ситуация в энергосистеме: украинцам рассказали, будут ли отключения света

В украинской энергосистеме еще со вчерашнего дня фиксирует дефицит, а имеющегося на рынке объема импортной электроэнергии не хватает для того, чтобы заместить весь объем непроизводимой электроэнергии.

23 ноября ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, поскольку население нарастило потребление электроэнергии из-за существенного похолодания. Энергетики просят украинцев реже пользоваться мощными электроприборами, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, из-за нехватки электроэнергии 22 ноября аварийную помощь отечественной энергосистеме оказали операторы систем передач Румынии, Словакии и Польши.

"Вечерний максимум потребления электроэнергии 22 ноября был на 4% выше, чем 21 ноября. Для энергосистемы это значит, что нужно включать по крайней мере два дополнительных блоков тепловых электростанций, производственные мощности которых ограничены из-за выхода в ремонт нескольких блоков", — говорят в компании.

Тем временем 23 ноября в энергосистеме, как отмечают в "Укрэнерго", продолжают фиксировать дефицит электроэнергии.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности для покрытия дефицита, отключение потребителей не прогнозируется", — рассказали энергетики.

Как украинцам снизить нагрузку на энергосистему

Для экономии электроэнергии специалисты просят потребителей:

не включать одновременно мощные электроприборы;

реже пользоваться обогревателями и бойлерами;

выключать свет в пустых помещениях;

включать стиральные машинки ночью.

"Учитывая особенности зимнего потребления, мы прежде всего обращаемся к сотрудникам офисов, предприятий и крупных организаций. Рациональное использование электроэнергии в течение рабочего дня зимой не только уменьшит ваши счета, но и поддержит ослабленную ударами страны-террориста энергосистему", — добавили в компании.

Отключения света в Украине: что известно

В этом году "Укрэнерго" уже пересмотрело графики отключений света, которые введут, если такая необходимость возникнет. Отключать электроэнергию потребителям планируют не более чем на четыре часа. При этом в регионах продолжительность веерных отключений будет разной.

При этом в Министерстве энергетики в конце октября сообщали, что отключения света в Украине возможны в случае, если ВС РФ повредят энергообъекты во время массированных воздушных атак. В ведомстве отметили, что у Украины в резерве есть дополнительные мощности для генерации электроэнергии.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, почему в Украине введут веерные отключения света. Так, 22 ноября он рассказал, что проблемы в энергосистеме возникнут из-за низких температур.