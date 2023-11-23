Новые санкции от Украины: под ограничения попали 147 граждан РФ и других стран
Согласно указам президента, сроки применения санкций варьируются от 3-х до 10 лет, однако везде предусмотрена блокировка активов.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" согласно указам №772/2023 и №773/2023. Об этом сообщается на официальном интернет-представительстве президента.
Как стало известно из этих документов, санкции введены в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с Россией.
Первый санкционный список
В первый санкционный список попали 60 физических лиц — граждан РФ, Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании.
В частности, в списке упомянуты:
- бывший секретарь СНБО Владимир Сивкович, скрывающийся в РФ;
- обвиняемый в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17 Леонид Харченко;
- т. н. уполномоченная по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарья Морозова;
- топ-менеджеры компаний группы USM, российский олигарх Алишер Усманов, а также Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров и Валерий Казикаев;
- жена экс-главы USM Ивана Стрешинского Наталья Давыдова;
- сын жены Усманова Ирины Винер — Натан Винер.
Санкции против них вводятся на 10 лет. При этом предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.
Второй санкционный список
Во второй санкционный список попали 87 физических лиц — граждан РФ.
Среди них:
- экс-руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс;
- командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин;
- глава Счетной палаты и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин;
- отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого;
- главный санитарный врач Москвы Елена Андреева;
- гендиректор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой" Александр Дорофеев;
- генеральный директор ООО "Галактика" Александр Герман.
Санкции против 34 фигурантов из списка по указу №773/2023 вводятся на 10 лет, против 50 — на пять лет, против трех — на три года. Они предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.
Санкции Украины против РФ
Верховная Рада Украины 22 ноября утвердила решения СНБО ввести секторальные экономические и другие санкции против России и Беларуси. Согласно законодательной инициативе №10271, ограничения будут действовать следующие 50 лет.
Предыдущий, 11-й, пакет санкций против России союзники Украины приняли летом 2023 года. В нем появились меры, с помощью которые страны Евросоюза хотят помешать России обходить ранее введенные ограничения.
Также 16 ноября Фокус писал, что в Чехии были заморожены все активы компании "Госзагрансобственность". Эта фирма занимается российской недвижимостью за границей.
Напомним, что, по информации Trap Aggressor, четыре российских производителя обуви беспрепятственно закупают сырье в Европе и выполняют заказы для Минобороны РФ.