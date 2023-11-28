Согреться без долгов. Сколько стоит отопление и реально ли экономить на этих платежах

Плата за отопление для многих делает коммунальные платежки неподъемными. Однако сейчас в многоквартирных домах жители имеют квартирные счетчики тепла, а в частных домах есть возможность заменить дорогой газ менее затратным твердым топливом. Фокус исследовал, сколько платить за тепло в доме и как сэкономить на отоплении.

В холодное время года расходы на оплату услуг ЖКХ в украинской семье существенно увеличиваются. Происходит это из-за включения в счет услуги отопления. Платежка на кругленькую сумму вызывает вполне закономерное желание хоть немного уменьшить начисления, хотя в случае отсутствия счетчика помочь может разве что субсидия. А вот в других случаях уменьшить начисления за тепло вполне реально.

Стоимость отопления: чем больше гигакалорий, тем выше сумма в платежке

В новом отопительном сезоне правительство постановило оставить теплопоставщикам тариф прошлого года. Постановлением №896 Кабмин продлил до середины апреля следующего года действие ПСО (специальных обязательств) для производителей тепла.

Но тарифы на тепловую энергию для населения устанавливают местные органы власти, и в каждом регионе стоимость Гкал отличается. Если, например, в Киеве за Гкал платят 1,65 тыс. грн, то в Черновцах — 1,2 тыс. грн, а в Харькове — 1,75 тыс. грн.

Тарифы на тепловую энергию для населения устанавливают местные органы власти, и в каждом регионе стоимость Гкал отличается

Тарифы на централизованное отопление в некоторых городах:

в Киеве — в 1 654,41 грн за 1 Гкал;

в Днепре — 1 741,32 грн за 1 Гкал;

в Одессе — 1 813,94 грн за 1 Гкал;

в Черновцах — 1 204,62 грн за 1 Гкал;

во Львове — 1 402,78 грн за 1 Гкал (КП "Львовтеплоэнерго") и 1 420,32 грн ("Зализнычтеплоэнерго");

Харькове — 1 748,47 грн за 1 Гкал;

в Полтаве — 1 332,52 грн за 1 Гкал;

в Сумах — 1 540,26 грн за 1 Гкал;

в Чернигове — 1 586,16 грн 1 Гкал; (ООО фирма "ТехНова") и 2 125,18 грн за 1 Гкал (ПАО "Облтеплокоммунэнерго").

Несмотря на то, что батареи в квартирах едва теплые, платежки за отопление впечатляют Фото: Открытые источники

Если в квартире есть счетчик, а дом построен из достаточно теплых материалов, то в самые холодные месяцы (январь и февраль) потребление для квартиры 65–75 квадратов составит примерно 1,5–2 ГКал. То есть за месяц нужно будет оплатить, например, за платежку от "Киевтеплоэнерго" — 2,5–3,4 тыс. грн. Однако жители квартир, которые имеют счетчики тепла, отмечают: кроме главной платежки, есть еще оплата МОП — мест общего пользования. То есть отдельно еще нужно платить за тепло на каждом этаже возле лифтов и на лестнице. В некоторых ЖК Киева, например, начисления за МОП для квартиры той же площади составляют 0,12–0,25 Гкал, то есть выливаются в платеж в размере 200–415 гривен. Расчет по МОП зависит от многих параметров, начиная от общей отапливаемой площади дома, обслуживающей компании и показателей общедомового счетчика и заканчивая наличием у жильцов долгов за отопление.

В расчет берется и площадь квартиры — чем она больше, тем выше будет сумма за отопление МОП. "У нас квартира 110 квадратов, и за МОП нам ЖЭК выставляет счет около 2,5 тыс. грн, а за отопление квартиры, если не прикручивать регуляторы на батареях, может выйти и 4–5 тыс. грн", — рассказала Фокусу Инга, жительница квартиры в новом ЖК в Киеве.

Терморегуляторы на батареи: от механических до электронных

Если в квартире есть индивидуальный теплосчетчик, то уже одним этим сделан огромный шаг в направлении экономии средств. Жительница Киева Мария Ковальчук рассказала, что несколько лет назад платила за отопление трехкомнатной квартиры около 50 грн, в то время как у меня за отопление квартиры такого же метража платежка была в 15 раз больше. Все оказалось очень просто: ее батареи почти всегда были закручены на ноль — мол, ей и так тепло. Дело в том, что она была счастливой обладательницей квартиры, где соседи были сверху, снизу, справа и слева. Фактически, благодаря им в квартире Марии была стабильная температура 16 градусов.

Некоторые в Украине закручивают батареи на ноль и обогреваются за счет соседей

Рассчитывать на соседей в таком вопросе, как отопление, конечно, не совсем честно, да и не у всех есть такая возможность: у кого-то квартира угловая, то есть холоднее, а у кого-то — маленькие дети, и им была бы желательна температура комфортнее, чем 15–16 градусов, до которых помещение нагрели соседи. А когда отапливаешь квартиру за счет собственного кошелька, вопрос необходимости экономии стоит очень остро.

Одним из основных способов экономии эксперты называют регуляторы на батареи. Терморегулятор — это устройство, которое поддерживает заданную температуру, нагревая различные помещения в соответствии с пожеланиями жильцов. Эксперты утверждают, что правильное использование терморегулятора снижает расходы тепла на 25–40%.

Одним из основных способов экономии эксперты называют регуляторы на батареи

Стоимость прибора очень разная — от 350 грн за простой механический до 1200 грн и выше за электронный. Электронная термоголовка для радиатора позволяет управлять температурой в помещении в автоматическом режиме. Установить комфортную температуру можно, используя заводские настройки прибора или самостоятельно программируя режимы. Покупать их нужно несколько — на каждую батарею устанавливается один терморегулятор. Важно, что благодаря таким устройствам, жильцы, находясь на работе, могут устанавливать отопление на минимум, а по возвращении домой увеличивать нагрев. Иногда, если жильцы на некоторый период уезжают из квартиры, возможно оставить на минимуме одну батарею, а другие выкрутить "в ноль".

"Прошлой зимой я жила за городом в частном доме, а дочь находилась за границей. Поэтому смысла поддерживать полноценное отопление в пустой квартире не было. Я оставила батарею в одной комнате, выкрутив ее где-то на 25%. Так квартира понемногу получала тепло, а сумма в платежке за месяц не превышала 450 гривен", — рассказала Фокусу киевлянка Валерия Иванчук.

Кондиционер: выгодно, пока не наступили морозы

Многие потребители привлекают для экономии на платежах за отопление кондиционер. Купить качественный кондиционер, способный давать тепло в комнате 25 квадратов при температуре за окном до -15 градусов, можно в интернет-магазине за 12–20 тыс. грн.

Купить качественный кондиционер, способный давать тепло в комнате 25 квадратов при температуре за окном до -15 градусов, можно в интернет-магазине за 12–20 тыс. грн

"Мы используем в квартире комбинированный обогрев: включаем кондиционер днем на два–три часа для прогревания комнаты, а центральное отопление ночью ставим на минимум, а то и вообще на ноль, в зависимости от температуры за окном — если на улице плюс три–четыре градуса, то при условии хорошо прогретой квартиры вечером на ночь батареи можно выключать спокойно", — говорит киевлянка Наталья.

На первый взгляд, эффективность инверторного кондиционера впечатляет — производители сообщают о КПД своих устройств до 350–400%. То есть, потратив на перекачку теплоносителя всего 0,7–1 кВт*ч электроэнергии, можно получить 3,5–4 кВт*ч тепловой энергии. Таким образом, обогревать комнату кондиционером оказывается выгодно.

Зимой жизнь многих украинцев сосредоточена в кухне, ведь это самое теплое место в квартире Фото: Pexels

Однако на практике существует маленькое "но": чем ниже температура на улице, тем больше теплоносителя нужно прокачать через контур, чтобы отобрать то же количество тепла и обогреть помещение. Как это сказывается на платежах за электроэнергию? При температуре +5 градусов за окном, кондиционер потребляет 0,6–0,8 Квт-час, но если температура падает до -5 градусов, потребление электроэнергии кондиционером возрастет до 1,5–1,7 Квт-часов.

Выбирая кондиционер, нужно убедиться, какой у него функционал и сколько электроэнергии он потребляет Фото: focus.ua

Подсчитаем расходы на отопление кондиционером квартиры 50 квадратных метров, когда два кондиционера работают ежедневно по три часа, а за окном "минус". Потребление двух кондиционеров в месяц выльется в 270 Квт-ч, или 712,8 грн (при условии действительного сейчас тарифа для населения 2,64 грн за Квт-ч). Однако если отапливать кондиционерами по 6 часов в сутки, то расходы возрастают до более 1,4 тыс. грн. А это уже практически сопоставимо с затратами на централизованное отопление. Однако все же выгоднее, чем отопление электрическими обогревателями.

По мнению экспертов, в вопросах отопления нельзя руководствоваться исключительно личными интересами, когда живешь в многоквартирном доме с центральным отоплением

"С точки зрения физики использовать тепловой насос "воздух–воздух" при определенных погодных условиях действительно выгоднее, чем прямое электроотопление, — отметил в комментарии Фокусу эксперт по энергоэффективности Игорь Черкашин. — Что касается центрального отопления, то здесь однозначного ответа не будет — нужны конкретные данные по генерации и тарифам конкретного ЦО. Однако этот вопрос гораздо сложнее, чем материальная выгода. Потому что нельзя руководствоваться исключительно личными интересами, когда живешь в многоквартирном доме с центральным отоплением".

Загородный дом: лучше всего — комбинированное отопление

В частном доме кондиционер также поможет сэкономить, но, говорят специалисты, он никак не может быть основным прибором отопления, а лишь вспомогательным. Особенно, если зима холодная, а площадь дома — более 120 квадратных метров. Получить равномерно распределенное тепло возможно только при условии отопления с помощью котла — газового или твердотопливного.

"Во-первых, кондиционеры, которые работают при минус 20–25 градусов, дорогие. Во-вторых, в нынешних условиях электричество вполне может исчезнуть и дом остынет, — говорит Сергей, который живет в частном доме в пригороде Киева. — Поэтому, по моему мнению, лучшим вариантом будет комбинированное отопление. Например, печка на дровах с котлом, водяным контуром и со встроенным электрическим нагревателем плюс кондиционер. При теплой погоде и наличии электричества пусть работает кондиционер, при сильных морозах — электронагреватель, а если исчезнет электричество, будем топить печку дровами". Однако, печей в большинстве домов сейчас уже нет, а потому жители частного сектора используют твердотопливные котлы.

Сторонником комбинированного отопления является и собеседник Фокуса Андрей. "С сентября по март прошлого года я на отопление 140-метрового дома использовал около 2 кубов дров (куб дуба и куб ольхи) и около 3000 кВт*ч электроэнергии. Дровами топил, когда блэкауты были, плюс иногда камин для эстетики. Зима была теплой, но первый мороз ударил в самом начале сентября, поэтому реально полгода топить пришлось".

Зимой камин нужен не только для эстетики Фото: Pexels

Напомним, что котлы могут быть одноконтурными (обеспечивают только отопление помещения) и двухконтурными (отопление плюс горячая вода), а также используют различные типы энергоносителей — электричество, газ и твердое топливо. С электричеством могут возникнуть проблемы, газ можно использовать только на газифицированных территориях, а твердотопливный котел является фактически универсальным обогревателем.

Купить газовый или твердотопливный котел в интернет-магазине можно за 20–45 тыс. гривен. Все новейшие модели требуют подключения к электросети. Это означает, что при условии блэкаута работать котел не сможет. Именно поэтому владельцы частных домов имеют в распоряжении газовый или бензиновый генератор — это позволяет при отключениях обеспечивать работу прежде всего основного устройства отопления.