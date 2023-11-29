Тарифы в Украине: ждут ли украинцев изменения в платежках

Кабинет Министров Украины повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года до 2,64 грн за кВт. По такой цене украинцы должны платить за эту коммунальную услугу до 31 декабря 2023 года включительно.

Расходы украинских домохозяйств на электроэнергию в декабре вырастут, ведь в холодный период многие используют обогрев электрическими устройствами или кондиционерами. К тому же в платежках добавляется графа "отопление". Об этом пишет Фокус в новой статье "Пенсии, субсидии, тарифы, налоговые проверки: что изменится для украинцев с 1 декабря".

Цена газа для бытовых потребителей останется зафиксированной на прошлогоднем уровне — будет оставаться на уровне 7,96 грн/кубометр.

"Заморожены" и тарифы на воду. Сейчас отдельно устанавливаются тариф на водоснабжение, и отдельно — тариф на водоотведение. Уровень тарифа зависит от решений местных властей.

К примеру, в Запорожье зафиксированы самые высокие тарифы — 25 гривен за кубометр для водоснабжения и 40,51 грн за кубометр для водоотведения. А жители Харьковской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой областей и других регионов платят менее 30 гривен за кубический метр воды.

Отметим, информация о том, что в Украине готовят повышение цен на коммунальные услуги, не соответствует действительности. Фокус ранее объяснял, почему в эти сообщения не стоит верить.

Повышение тарифов на коммуналку в ближайшее время не предвидится. Как пояснил изданию украинский экперт Артем Некрасов, запасы газа в Украине к старту отопительного сезона превышали 16 миллиардов кубометров. Этих объемов достаточно для того, чтобы зима была беспроблемной.

Также разработаны графики отключений, которые составлены для справедливого распределения электроэнергии населению.