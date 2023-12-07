Газ уже не дорожает: сколько сейчас стоит тысяча кубов "голубого топлива" в Украине

Средняя стоимость "голубого топлива" в Украине за последний год снизилась почти в два раза, отмечают в Минэкономики.

В Министерстве экономики 7 декабря 2023 года назвали фактическую цену реализации природного газа в Украине по итогам ноября. Так, стоимость составила 14 381 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС — это более чем на 5% ниже, нежели в октябре.

То есть стоимость "голубого топлива" снизилась после продолжительного роста, который происходил в течение пяти месяцев. В целом за последний год природный газ в Украине подешевел в два раза. Начиная с марта 2022 года стоимость ресурса менялась следующим образом:

в марте тысяча кубометров газа стоила 29,391 гривны;

в апреле газ подорожал до 35,933 гривны за тысячу кубометров;

в мае цена снизилась до 31,175 гривны за тысячу кубометров;

в июне фактическая цена реализации природного газа повысилась до 32,194 гривны за тысячу кубометров;

в июль цена была зафиксирована на уровне в 31,992 гривны за тысячу кубометров;

в августе стоимость украинского ресурса упала до 24,045 гривны за тысячу кубометров;

в сентябрь цена составила 39,952 гривны за тысячу кубометров;

а в октябре — 38,295 гривны за тысячу кубометров;

в ноябре стоимость снизилась почти на 10 тысяч гривен — до 28 855,75 за тысячу кубометров;

в декабре газ стоил уже 26 199,24 гривны тысяча кубометров;

в январе 2023 — 23 723,43 гривны за тысячу кубометров;

в февраль 2023 — 20 727,73 гривны за тысячу кубометров;

в марте 2023 — 18 681 гривны за тысячу кубометров;

в апреле 2023 — 14 382,34 гривны за тысячу кубометров;

в мае 2023 — 11 164 гривны за тысячу кубометров;

Начиная с июня текущего года на газовом рынке наблюдался постепенный рост цен. Например:

в июне стоимость газа была на уровне 10 743 гривны за одну тысячу кубометров;

в июле газ подорожал до 10 833 гривны за тысячу кубометров;

в августе — 12 500 гривны за тысячу кубометров;

в сентябре — 14 850 гривны за тысячу кубометров.

в октябре — 15 196 гривен за тысячу кубометров.

Тем временем глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в интервью изданию "РБК-Украина" 6 декабря сказал, что уже с 2024 года в Украине начнут постепенно отказываться от возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставщиков газа потребителям. Напомним, что в рамках ПСО производители тепла для бытовых потребителей должны платить за газ, как и в 2022 году, — 7 420 грн за тысячу кубометров (с НДС). Благодаря этому условию тарифы на тепло для украинцев остались на уровне прошлого года.

"Мое личное мнение, что постепенная или фазовая отмена ПСО возможна уже в 2024 году. Это не повлияет на потребление уязвимых категорий потребителей — они должны быть под защитой. Но отмена должна быть синхронизирована с соответствующей поддержкой тех, кто в этом нуждается", — отметил Чернышов.

Напомним также, ранее Фокус писал, что уже в декабре украинские домохозяйства будут больше платить за электроэнергию. Все потому, что зимой многие люди используют обогрев электрическими устройствами или кондиционерами.