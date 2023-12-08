Более 40 тысяч гривен за усыновление ребенка: как украинцам выплачивают госпомощь

Украинцы, которые усыновили ребенка, имеют право на денежную помощь от государства. Общая сумма помощи составляет 41 280 гривен, однако получить все деньги сразу не получится.

Несмотря на сложную экономической ситуацию в Украине из-за полномасштабного вторжения ВС РФ, украинскому правительству удалось сохранить практически все социальные выплаты. Так, благодаря внешней финансовой помощи украинцам продолжают начислять пенсии, субсидии и другие виды соцпомощи. Тем временем в Министерстве социальной политики 8 декабря рассказали, как украинцы могут получить выплаты при усыновлении ребенка.

Что нужно для получения помощи

Чтобы получить помощь при усыновлении ребенка, украинцам нужно обратиться:

в орган социальной защиты;

в районную государственную администрацию;

в исполнительные органы села, поселка, города;

в Центр предоставления административных.

Во время обращения гражданам нужно будет подать заявление и несколько документов. Например:

копию судебного решения об усыновлении ребенка;

копию свидетельства о рождении ребенка из ЗАГСа.

В ведомстве подчеркнули, что на оформление такой помощи у родителей есть всего 12 месяцев с момента, когда они усыновят ребенка. Общий размер финансовой помощи составляет 41 280 гривен, однако сразу украинцам предоставляют только 10 320 гривен. Оставшуюся сумму в равных частях они будут получать в течении следующих 36 месяцев.

Пересмотр соцвыплат: что планируют изменить для украинцев в будущем

В Минсоцполитики хотят оценить на адекватность и унифицировать все социальные выплаты в стране. Как объяснила профильный министр Оксана Жолнович, изменения нужны для того, чтобы большее количество украинцев получали качественную социальную помощь.

"Когда мы сформируем достаточное количество услуг, когда 80% населения будет охвачено услугами, людей будут качественно сопровождать и они выйдут из сложных жизненных обстоятельств, тогда выплаты сами по себе можно уменьшить, потому что люди пойдут в экономическую активность", – рассказала она.

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года максимальную пенсию повысят до 23 610 грн. Это на 2680 гривен больше, чем в текущем году. Также Фокус рассказывал, кто из украинцев может получить пять тысяч гривен финансовой помощи.