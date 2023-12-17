100 тысяч гривен для бедных. Как в правительстве планируют спасать малообеспеченных граждан

В правительстве решили перезапустить программу кредитования безработных из малообеспеченных семей, которые хотят начать собственное дело. Таким образом стремятся помочь им достичь самостоятельности и экономической независимости. Однако замысел вряд ли удастся реализовать по ряду причин, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

Министерство социальной политики перезапустило программу "Рука помощи", которую в свое время разрабатывали при участии Всемирного банка. Она призвана помочь безработным украинцам из малообеспеченных семей в открытии собственного дела. В частности, программа предусматривает предоставление одноразовой беспроцентной возвратной помощи неработающим трудоспособным лицам. Сумма кредита — 15 размеров минимальной заработной платы, в 2023 году это — 100,5 тыс. грн. Деньги предоставляются на приобретение оборудования и материалов, необходимых для старта собственного дела.

Финансовая помощь (то есть, сумма кредита) может быть возвращена:

или по истечении трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней);

(в течение 30 календарных дней); или досрочно, частями, в соответствии с графиком, согласованным с центром занятости.

Малообеспеченным, как правило, доходов хватает только на еду

Важно, что размер кредита к возврату уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов. Кроме того, финансовую помощь не надо возвращать, если благодаря ей предпринимателем:

уплачены налоги, сборы и единый социальный взнос в сумме, превышающей сумму предоставленной помощи;

в первый год с даты получения помощи, по направлению центра занятости, трудоустроено не менее 2-х человек из малообеспеченных семей сроком не менее, чем на два года.

Документы, бизнес-план: как подать заявку на получение беспроцентного кредита

Трудоспособные украинцы из числа членов малообеспеченных семей, зарегистрированные в центре занятости, как безработные, которые имеют желание открыть собственное дело, должны подать центру занятости:

заявление о предоставлении финансовой помощи;

бизнес-план;

справку о несудимости.

Кредит можно не возвращать, если за первый год удастся трудоустроить двух безработных из малообеспеченных семей

Далее схема следующая:

Центр занятости готовит документы и подает на рассмотрение комиссии по вопросам предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи. В состав комиссии включаются представители центра занятости, органов соцзащиты населения, местного самоуправления, территориальных отделов Государственной налоговой службы, организаций работодателей и профсоюзов (по согласию). Комиссия рассматривает документы и после заседания направляет претенденту письменное уведомление о принятом решении. Если решение положительное, человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться, как ФЛП, в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления. Между межрегиональным/региональным центром занятости, центром занятости и лицом, которое изъявило желание осуществлять предпринимательскую деятельность, заключается соглашение о предоставлении финансовой помощи. Для получения помощи на закупку оборудования и материалов человек подает в центр занятости счет-фактуру (счет, квитанцию, накладную и т. п.) и договор, заключенный с поставщиком (продавцом) оборудования и материалов. Межрегиональный/региональный центр занятости перечисляет средства для закупки оборудования и материалов на расчетный счет поставщика (продавца).

Создание рабочих мест для украинцев – одна из главных задач, однако кредитная программа вряд ли поможет с реализацией этой цели Фото: УНИАН

Чувство ответственности, стратегическое мышление: почему вести свой бизнес смогут не все

Далеко не все люди способны генерировать креативные идеи, которые немало значат для успешного бизнеса. Более того — не каждый способен подготовить реалистичный бизнес-план, который заинтересует инвестора. Помимо этого, привлечение кредитов и ведение бизнеса требует от человека психологической готовности брать ответственность, которая, к сожалению, сама по себе с годами не приобретается.

"Во взрослой психике есть понятие отложенной награды: человек осознает, что для того, чтобы получить зарплату, должен полмесяца ходить на работу до аванса или месяц до зарплаты. Если дать ребенку кредитную карту, в магазине игрушек он ее потратит. Очень часто люди, которые необдуманно берут микрозаймы, имеют детские паттерны: хочу здесь и сейчас получить удовольствие. Деньги — это об ответственности. То есть должен быть опыт самостоятельной жизни и привычки брать ответственность за последствия своих поступков", — говорит Фокусу психолог Тарас Нестеренко.

Правительственной помощью можно рассчитаться за приобретенное оборудование для своего бизнеса Фото: pexels.com

Вместе с тем, старт бизнеса связан с риском "прогореть" и потерять все. А для человека малообеспеченного — это серьезный аргумент трижды подумать, прежде, чем начинать собственное дело. Так, согласно закону о государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченная семья — это семья, которая по уважительным или независимым от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже, чем прожиточный минимум для семьи. Такие семьи имеют право на государственную социальную помощь, размер которой зависит от совокупного среднемесячного дохода семьи.

Детальный портрет малообеспеченной семьи в Украине составить сейчас невозможно, говорит Фокусу Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Украины, — данных не хватает с 2021 года. Но общая формула такова: малообеспеченные — это люди, "которым хватает зарплаты или пенсии только на еду — даже за коммунальные услуги они не могут заплатить", пояснил Фокусу социолог Виктор Небоженко.

Малообеспеченные могут опасаться, что бизнес "прогорит", а они не смогут вернуть средства

Поэтому для человека, который не имеет достаточной финансовой подушки, кредиты на собственное дело — не выход. "Людей пугает то, что в случае провала, им придется возвращать полученные средства, что еще больше ухудшит их материальное положение", — поделился соображениями с Фокусом кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

С другой стороны, помощь от государства может стать поддержкой для некоторых граждан, говорит Фокусу психолог, психотерапевт Анна Крайлюк. "Категория малообеспеченных людей очень широкая. Если это молодые люди, которые росли в таких семьях, но очень хотят вырваться в другое качество жизни, — думаю, у них есть все шансы учиться, много работать и иметь в результате успешное дело", — убеждена она.

Кредит можно не возвращать, если сумма уплаченных бизнесом налогов превысит размер правительственной помощи Фото: Getty Images

Вместе с тем, человек, который длительное время получал государственную помощь, вряд ли будет готов взять ответственность за свое будущее и будущее других людей, продолжила Крайлюк. По ее мнению, такая вероятность выше, если у человека есть внутренняя мотивация — например, желание лучшей судьбы для своих детей.

Кредиты — не панацея: повлияет ли программа Минсоца на уровень безработицы

Программу "Рука помощи" правительство разрабатывало совместно со Всемирным банком, в 2016 -2018 гг. она была пропилотирована в ряде регионов и зарекомендовала себя, как успешный социальный проект, заверили в Минсоцполитики.

"За время действия ею смогли воспользоваться несколько сотен человек в нескольких областях. Есть положительные случаи, когда программа позволила людям начать собственное дело. Однако она не может решить проблему безработицы и бедности в Украине", — сказал Фокусу Александр Хмелевский.

Программа вряд ли поможет преодолеть безработицу в Украине, говорят специалисты Фото: Delo.ua

Вместе с тем, уверенности в продолжении этой программы на 2024 и 2025 годы нет. "Формально программа есть. Но все зависит от фактического наличия средств на Едином казначейском счете. На следующий год у нас неопределенность по поводу макрофинансовой помощи от наших партнеров. Американцы отложили принятие решения по поводу помощи Украине. Сегодня физически на следующий год не хватает из помощи, которую мы ожидаем — а это сумма 40 млрд долларов — 29 млрд долларов. Если не будет решен вопрос макрофинансовой помощи, то на следующий год не будет никакой поддержки ни для кого", — отметил Фокусу экономист Олег Пендзин.

Сейчас под вопросом помощь Украине на 29 млрд грн на следующий год. Если деньги не удастся найти, правительству придется сокращать госпрограммы

Кроме того, 100 тыс. грн кредита — это небольшие финансы, убежден экономист. "Они могут помочь самозанятому лицу что-то начать. На те деньги по большому счету рабочего места не создадите", — добавил Пендзин.

Впрочем, очевидно, что и в самом правительстве не ожидают большого прорыва от программы, говорит Александр Хмелевский. "Кабмин выделил на эту программу лишь 9,6 млн гривен, что позволит оказать помощь лишь около 100 человек по всей Украине. Поэтому данная программа направлена скорее на поддержание имиджа власти, чем на реальное решение социально-экономических проблем Украины", — резюмировал специалист.