Киев — не на первом месте: где в Украине самая дорогая аренда квартир в 2023 году

По итогам уходящего года Киев находится на третьем месте по стоимости аренды однокомнатной квартиры. В лидерах — западный регион.

Спрос на аренду жилья в Украине в 2023-м продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные исследования ЛУН. В частности, август этого года побил рекорд по интересу к аренде квартир за всю историю наблюдений компании.

За полгода больше всего стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в столице — на 3000 грн до 13000 грн. На 1000 грн подорожала аренда и во Львове — до 16 000 грн. В целом Львов и Ужгород, где за аренду однокомнатной в среднем нужно выложить 15100 грн, в лидерах по цене аренды. Цены снижаются с приближением к зоне боевых действий. Так, аренда однокомнатной квартиры в Запорожье обойдется в среднем 5000 грн, в Харькове — 4000 грн, в Сумах — 4500 грн, в Одессе — 7500 грн.

Самая дешевая стоимость аренды 1-комнатной квартиры — в Николаеве и Харькове Фото: ЛУН

По данным исследования, по цене аренды двухкомнатной квартиры столица сравнялась с лидером Львовом — 18000 грн. "Вероятно, это связано с меньшим фондом маленьких квартир во Львове, которые заняли еще в течение 2022 года, поэтому на рынке остались только более дорогие варианты", — отметили аналитики ЛУН.

Средняя цена аренды двухкомнатной квартиры в Хмельницком за полгода снизилась на 1000 грн до 9000 грн, в Харькове — на 500 грн до 5500 грн, в Днепре — на 300 грн — до 16700 грн. А в Одессе выросла на 1000 грн до 10000 грн и на 300 грн до 12300 грн — в Ивано-Франковске.

Цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе за полгода подешевела на 2100 грн и обойдется в 12900 грн, а во Львове выросла на 700 грн — до 20700 грн. Средняя цена аренды квартиры с тремя комнатами в Киеве самая большая — 28200 грн (+3200 грн за полгода), во Львове — 20700 грн (+700 грн).

Авторы исследования также проанализировали, за какое время можно приобрести жилье в годах аренды. "Для анализа экономической целесообразности приобретения жилья, рассчитывают соотношение годовой платы за аренду к стоимости квартиры. Так, например, без учета амортизации и сопутствующих расходов, в Киеве средняя стоимость квартиры эквивалентна 15 годам ее аренды. Во Львове этот показатель — 11 лет, в Одессе — 17. Харьков демонстрирует почти 20 лет аренды, что в первую очередь связано с падением цен на долгосрочную аренду в прифронтовом регионе", — сказано в исследовании.

В Киеве средняя стоимость квартиры эквивалентна 15 годам ее аренды, а во Львове — 11 годам

Самый низкий показатель в Ивано-Франковске. Там средняя стоимость квартиры эквивалентна 10 годам ее аренды.

Отказ от инвестиций на ранних стадиях и дефицит метров: какие прогнозы на 2024 год

В 2023 году наибольшим спросом на покупку пользуется готовое или почти готовое жилье со сроком сдачи до года. "Украинцы считают инвестиции в строительство на ранних стадиях довольно рисковыми", — констатируют в ЛУН.

Вместе с тем, сокращение темпов появления новых строек и формирование отложенного спроса из тех, кто не решается тратить собственные средства до стабилизации ситуации на фронте, может вызвать дефицит новых метров на рынке. "Поэтому при отсутствии эскалации военной агрессии можно ожидать дальнейшую стабилизацию на рынке и конвертацию отложенного спроса в новые сделки с последующей коррекцией цен", — резюмировали аналитики.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины предоставляет средства для покупки собственного жилья ветеранам и их семьям. Всего в госбюджете-2024 на компенсации покупки жилья ветеранам предусмотрено почти 5,75 миллиарда гривен.

Также Фокус писал, что на рынке Киева, Львова, Черновцов, Ровно, Хмельницкого и некоторых других городов существенно вырос спрос на квартиры в новостройках. По словам коммерческого директора компании "Интергал-Буд" Анны Лаевской, в столице наибольший спрос на объекты в новостройках комфорт-класса по цене до 1400-1600 долларов за квадратный метр.