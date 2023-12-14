В новый год — с новыми пенсиями. Кому и на сколько повысят выплаты в 2024 году

В следующем году правительство планирует повысить прожиточный минимум, а также вырастет минимальная зарплата. Из-за этого увеличатся пенсии и другие привязанные к этим показателям выплаты. Кроме того, Кабмин намерен провести индексацию по новому принципу. Фокус разбирался, что же в итоге изменится в жизни пенсионеров в 2024 году.

Требования к стажу для выхода на пенсию в Украине постоянно повышаются. Так, в 2024 году право на назначение пенсии по возрасту по достижении 60-летия имеют украинцы, которые накопили не менее 31 года страхового стажа. Если стажа не хватает, его можно докупить. На сегодня за месяц страхового стажа надо заплатить 2 948 грн, а за год получится 35 376 грн. Согласно государственному бюджету на следующий год, в Украине вырастет прожиточный минимум и минимальная зарплата. К этим показателям привязаны и пенсии. Фокус выяснил, как изменятся выплаты пенсионерам в 2024 году.

Прожиточный минимум и минимальная зарплата: как изменения скажутся на пенсиях

В Украине минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а максимальный размер — десяти таких прожиточных минимумов. В следующем году этот показатель возрастет. В частности, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, повысится с 2093 грн до 2361 грн. Поэтому, размер минимальной пенсии тоже возрастет до 2361 грн, а максимальной — до 23 610 грн, то есть максимальный будет на 2680 грн больше, чем в 2023 году. К слову, сейчас Конституционный суд по обращению Верховного суда проверяет законность установленного Верховной Радой ограничения максимального размера пенсии.

Из-за повышения прожиточного минимума максимальная пенсия вырастет до 23610 грн в 2024 году Фото: Getty Images

Вместе с повышением прожиточного минимума вырастут выплаты за сверхнормативный стаж с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год. Кроме того, в следующем году увеличится доплата одиноким пенсионерам, которые достигли 80 лет и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе .

Эта выплата составляет 40% прожиточного минимума. Как следствие, доплата этой категории пенсионеров повысится с 837 грн до 944 грн. Для оформления такой помощи нужно обратиться в Управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания. С собой нужно иметь следующие документы:

заявление;

паспорт; идентификационный номер;

выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером;

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.

Обычно увеличение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума происходит с 1 января. Однако в 2024-м может быть иначе. "В этом году в п.8. Заключительных положений Закона Украины "О государственном бюджете на 2024 год" указано, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2024 года, проводится с 1 марта 2024 года вместе с осуществлением ежегодной индексации пенсий, предусмотренной частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Поэтому на этот раз, согласно примечанию в бюджете, прожиточный минимум растет с первого января, а пенсии, которые к нему привязаны, должны вырасти с первого марта вместе с индексацией", — отметил Фокусу Иван Хомич, адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича.

Перерасчет пенсий в связи с повышением прожиточного минимума в 2024-м состоится не с января, а с марта

Кроме того, согласно закону о государственном бюджете на следующий год, с 1 января минимальная зарплата повысится с 6700 грн до 7100 грн, а с апреля — до 8000 грн. Поэтому возрастет пенсия у украинцев, которые достигли 65 лет и имеют 30 лет стажа — для женщин и 35 лет стажа — для мужчин. "Пенсия для таких пенсионеров должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты. Соответственно, гарантированный размер пенсии для этой категории пенсионеров с 1 января 2024 года увеличится с 2680 до 2840 грн, а с 1 апреля — до 3200 грн", — пояснил Иван Хомич. Также частично это касается чернобыльцев, у которых в некоторых случаях пенсия составляет от пяти минимальных зарплат, добавил эксперт.

Перерасчет и индексация: кому и когда повысят пенсию в 2024 году

По словам Ивана Хомича, в следующем году в Украине повышение пенсий состоится в три этапа: в январе, марте и июле.

Когда будут пересчитывать размер пенсий в 2024 году

в январе и июле 2024 года — пересчитают пенсию тем, кто получает минимальную пенсию, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный страховой стаж (мужчины — 35 лет стажа, женщины — 30 лет);

в марте 2024 года — повышение получат все, чьи пенсии должны индексировать по плану, а также тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию — в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

"Ежегодная индексация пенсий происходит в соответствии с ч. 2 ст. 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 9 июля 2003 года № 1058-IV, — объясняет Иван Хомич. — Но всегда, чтобы ее провести, Кабинет Министров Украины принимает соответствующее постановление. Например, в 2023 году это было Постановление от 24 февраля 2023 г. № 168 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году".

В следующем году ожидается три перерасчета пенсий — в январе, марте и июле Фото: LIGA.net

То есть решение об индексации обычно принимается в феврале. Сегодня из заявлений чиновников известно, что индексацию пенсий в следующем году должны провести по новому механизму. "В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня", — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, взнос, который работодатель платит в ПФУ, будет пересчитан в баллы, в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. "Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, — получаете 10 баллов. Выше средней по стране — получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней — 8 баллов. Затем эти баллы ежегодно будут так же пересчитываться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой", — пояснил глава правительства. Он также уточнил, что в результате изменения подхода к индексации в 2024 году средняя пенсия вырастет до 6 тысяч гривен.

В правительстве обещают, что в результате индексации по бальной системе средняя пенсия вырастет до 6000 грн

Как именно баллы будут переводиться в гривны, а также другие параметры реформы, до сих пор не известны. "Как это будет работать, мы пока не знаем. Мы не знаем процент, на который будут повышаться пенсии. Предварительно, на 16% могут вырасти пенсии. Индексация должна коснуться всех абсолютно пенсионеров, так было анонсировано в правительстве", — говорит Иван Хомич.

Однако, продолжил он, на практике, перерасчет, несмотря на заявления, проводят не всем. "Здесь надо быть очень внимательным, — продолжает адвокат. — Например, в 2023 году без реальной индексации остались обычные гражданские пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2020-2022 годах. Их пенсии повысили на символические 100 грн. Хотя военным пенсионерам к пенсии добавили 19,7% (но не более 1500 грн) всем, кому пенсия была назначена до 01.01.2023".

Новые пенсии: улучшится ли финансовое положение пенсионеров в 2024 году

На новую индексацию пенсий заложили около 100 млрд гривен, отмечает Хомич. Однако вряд ли это поможет существенно изменить качество жизни тех, кто вышел на заслуженный отдых, рассуждает экономист Андрей Новак.

В январе и июле пересчитают выплаты 65-летним пенсионерам, которые получают минимальные выплаты

"То повышение социальных платежей, пенсии, минимальной зарплаты, которое планируется в бюджете на следующий год, некорректно называть повышением. Потому что коррелируя с реальной инфляцией, которая выше, чем официальная, это так называемое повышение социальных платежей следует называть индексацией инфляции. Потому что повышение — это когда рост социальных платежей превышает темпы роста реальной инфляции, чего пока, к сожалению, в Украине нет. Реальные темпы повышения цен выше, чем повышение социальных платежей", — объясняет он Фокусу.

Рост социальных платежей, пенсии в Украине, к сожалению, не успевает за ростом цен, говорит экономист

Впрочем, продолжает Новак, это лучше, чем ничего. "Большинство украинцев в результате полномасштабного вторжения, которое нанесло тяжелый удар по экономике Украины, снизили уровень своей жизни, уменьшили уровень потребления товаров и услуг. Сама по себе индексация социальных платежей даже примерно на показатель инфляции — это уже недопущение чрезмерного снижения уровня жизни", — резюмировал экономист.