Цены не удержать: как для украинцев подорожала коммуналка в 2023 году

Часть коммунальных тарифов должна оставаться на одном уровне до 2025 года, поскольку на них действует мораторий. Однако уже в 2023 году украинцам приходится платить больше, например за свет, водоснабжение и водоотвод.

Украинцы в 2023 году стали больше платить за некоторые жилищно-коммунальные услуги. Так, например, для населения существенно подорожала электроэнергия. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, согласно данным госструктуры, рост цен на электрическую энергию связан с июньским повышением тарифа. Стоимость электроэнергии выросла на 69,7%. Цена тогда подскочила до 2,64 гривны за 1 кВт*ч.

Кроме того, почти на 9% подорожали тарифы на уборку мусора. А также:

на 4% увеличились расценки на содержание и ремонт жилья;

на 2,7% повысились цены на услуги по управлению многоквартирными домами;

на 0,8% подорожало водоснабжение и водоотвод;

на 0,7% — канализация.

В 2023 году для украинцев подорожала электроэнергия и еще ряд коммунальных услуг Фото: Госстат

В то же время стоимость природного газа, горячей воды и отопления остаются без изменений. Все из-за моратория, за введение которого проголосовали депутаты Верховной Рады в 2022 году. Так, большинство домохозяйств являются клиентами компании "Нафтогаз", и они платят за кубометр газа 7,96 гривны.

При потреблении, согласно соцнорме 9,9 кубометра, за декабрь нужно будет отдать 78,8 гривны. Дополнительно потребители оплачивают доставку природного газа, а цена отличается в зависимости от региона.

Когда подорожают все коммунальные тарифы: прогноз НБУ

Согласно прогнозу Нацбанка, который был опубликован в инфляционном отчете за октябрь 2023 года, запрет на повышение тарифов будет отменен, вероятно, в 2025 году. Как отмечают в Нацбанке, после отмены моратория административная инфляция ускорится и ее показатели достигнут 19%. Но, как ожидается, повышение тарифов будет происходить поэтапно, а параллельно населению будут предоставлять жилищные субсидии.

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