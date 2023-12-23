Фермеры приостановили блокаду пункта пропуска "Шегини-Медика", — вице-министр Польши

По словам польского вице-министра Михала Колодзейчака, аграрии согласились разблокировать границу, однако требуют скорейшей реализации их требований.

В субботу, 23 декабря, протесты польских фермеров на пункте пропуска "Шегини-Медики" были приостановлены. Новое правительство Польши ведет переговоры. Об этом сообщил вице-министр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак на своей странице в"X"(Twitter).

"Протест приостановлен, три основных требования как можно быстрее перейдут в фазу реализации. После Нового года мы садимся за стол, чтобы вместе выработать ожидаемые решения", — заявил Колодзейчак.

Как отмечает вице-премьер, польские фермеры согласились разблокировать границу, с требованием скорейшей реализации трех требований аграриев: дотации на закупку кукурузы; сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года; продолжение кредитов ликвидности.

Что известно о протесте фермеров

Среди условий, которые выдвигают фермеры, в частности:

приостановление импорта сахара из Украины;

немедленная выплата прямых субсидий;

сохранение компенсации акциза на топливо;

компенсации производителям кукурузы.

Забастовка на польско-украинской границе

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Впоследствии польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузовиков на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

1 декабря заблокированные украинские водители на польской границе провели переговоры с консулом. 4 декабря в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув" открыли проезд для пустых грузовиков.

В результате блокирования протестующими границы с Украиной экспорт через эти пункты пропуска снизился на 40%, а госбюджет Украины потерял 9,3 миллиарда гривен из-за недопоступления таможенных платежей.

В Польше пытаются разобраться с протестами своих перевозчиков. 12 декабря польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что правительство нашло способ, как разблокировать границу, однако деталей не сообщали.

Напомним, 11 декабря, на границе Польши и Украины разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорохуск". Однако вечером того же дня протестующие якобы сломанной фурой перекрыли разблокированный переход.