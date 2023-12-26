Компенсация за поврежденное жилье: будут ли выплаты за квартиры в оккупации

Украинцы, чье жилье было повреждено в результате полномасштабного вторжения ВС РФ и осталось в оккупации, тоже будут получать государственные деньги на покупку нового жилья. В правительстве объяснили, когда начнутся выплаты.

В 2024 году в Украине могут ввести новый вид компенсации за поврежденное во время полномасштабной войны жилье. Речь о жилье украинцев, которое находится на временно неподконтрольным украинской власти территориям. Об этом заявила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Наталья Козловская.

Она пояснила, что Министерство в 2024 году планирует ввести для украинцев возможность получать компенсацию за поврежденное жилье, находящееся на временно оккупированных территориях. Пилотный проект, в рамках которого проверяют функцию — город Мелитополь.

Также Козловская рассказала, что правительство хочет реформировать Жилищный кодекс, поскольку он является устаревшим. По этому вопросу чиновники консультируются с международными партнерами.

"Это помогает нам интегрировать в новую жилищную политику лучшие европейские и мировые практики. Мы ставим перед собой задачу помочь каждому украинцу решить свой жилищный вопрос быстро и эффективно. Жилье должно быть доступным, а все процессы — прозрачными и цифровизированными", — пояснила Козловская.

Компенсация за поврежденное во время войны жилье: о чем стоит знать

Государственная программа "еВідновлення", в рамках которой населению предоставляют украинцы компенсацию в размере до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного жилья, заработала в мае 2023 года.

В последний месяц лета стартовал новый этап "еВідновлення" и украинцам разрешили подавать заявление на выплату компенсаций за разрушенное имущество. До этого граждане подавали заявление в "Дії" по ремонту именно только поврежденного имущества.

Можно ли получить компенсацию за уже сделанный ремонт?

Парламент уже утвердил соответствующие изменения. Так, процедура получения компенсации за уже сделанный ремонт будет следующей:

человек подает заявление, указав любой открытый счет украинского банка;

комиссия оценивает повреждения, осматривает имущество и фиксирует выполненные строительные работы;

по желанию заявитель может предоставить документы, подтверждающие проведение ремонта.

К слову, жилищные сертификаты, полученные по программе "еВідновлення", украинцы смогут использовать для оплаты первого взноса по программе "еОселя". В Минэкономики объяснили, кто из граждан может воспользоваться правом и получить льготную ипотеку на жилье.

Также заметим, что для получения компенсации по программе "еВідновлення" жилье заявителя должно соответствовать четырем условиям.