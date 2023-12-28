Если не будет помощи: индексация пенсий с 1 марта может быть отменена, — министр (видео)

Глава Министерства соцполитики Оксана Жолнович заверила, что в контексте международной финпомощи речь идет не о базовых пенсиях, а об их индексации и повышениях, предусмотренных в бюджете 2024 года.

В случае отсутствия международной финансовой помощи индексация пенсий, намеченная на 1 марта 2024 года, может быть отменена. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, львиная доля Пенсионного фонда формируется за счет внутренних пенсионных поступлений, которые обеспечиваются украинскими плательщиками. Поэтому несмотря ни на что, базовые пенсии в любом случае будут выплачены и на это средства найдутся.

"Хочу успокоить всех пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, поскольку большая часть пенсионных доходов и поступлений, которые распределяются Пенсионным фондом, — это наши внутренние поступления, которые обеспечиваются нашими украинскими плательщиками, в частности нашими военными. Поскольку они все платят ЕСВ, то наш Пенсионный фонд стабильно держится на украинских средствах", — пояснила Жолнович.

Однако министр допустила, что предусмотренные в бюджете на 2024 год индексация и повышение пенсий могут не состояться, если международная финпомощь задержится или вообще не будет получена.

"Я думаю, что мы сможем справиться с этими вызовами. Я бы не хотела пока преждевременно пугать пенсионеров тем, что они не получат в соответствии с законом свои пенсии и повышения на уровень инфляции, которые предусмотрены. Пока мы готовы их делать", — сказала Жолнович.

Социальные выплаты

Что касается соцвыплат, в частности помощи малообеспеченным лицам, внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, то, по словам Жолнович, эти расходы финансируются международными партнерами.

Министр подчеркнула, что ее ведомство уже договорилось со Всемирным банком о помощи на сумму почти 2 миллиарда долларов, и эти средства в первые месяцы 2024 года покроют расходы на базовые социальные выплаты.

Напомним, что о задержке с выплатой зарплат и пенсий почти 12 миллионам украинцев первой сказала первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. Позже она пояснила, что имела в виду то, что такой риск есть в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус сообщал, кому из пенсионеров нужно до 31 декабря обратиться в ПФУ, чтобы пройти идентификацию.