Рейтинг лучших работодателей 2023: где сейчас выгодно работать на производстве

Какие представители украинской промышленности стали лучшими работодателями в 2023 году и сколько компании готовы платить своим сотрудникам на фоне полномасштабной войны и кризиса в отрасли — рассказывает Фокус.

Полномасштабная война, которую Российская Федерация начала против Украины 2024 февраля 2022 года, спровоцировала серьезный упадок украинской промышленности. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, объемы промышленного производства в течение прошлого года снизились на 36,9%. Но уже в 2023 году в некоторых направлениях промышленности началось активное восстановление. Об этом рассказал Фокус в своем новом рейтинге "Дефицит кадров диктует условия. Рейтинг лучших работодателей Украины 2023".

Восстановление промышленности: что происходит в 2023 году

Данные Гостата говорят о том, что в целом ситуация с промпроизводством в Украине сейчас значительно лучше, нежели в 2022 году. Например, за девять месяцев 2023-го объем промышленного производства в Украине вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Однако некоторые отрасли все еще продолжают бороться с глубоким кризисом.

Тем не менее отрасль продолжает свою работу, а согласно данным сайтов по трудоустройству, зарплаты в промышленности и на производстве в конце 2023 года колеблются в пределах от 20 до 55 тысячи гривен.

Лидеры рейтинга лучших работодателей 2023 года

JTI. Часть глобальной компании Japan Tobacco International (JTI). На фабрике компании в Кременчуге (Полтавская область), в центральном и региональном офисах этого производителя трудоустроены около 800 сотрудников. В компании обещают хорошие условия труда, рыночную оплату, бонусы, возможности карьерного и профессионального развития, а также равные возможности для каждого.

Часть глобальной компании Japan Tobacco International (JTI). На фабрике компании в Кременчуге (Полтавская область), в центральном и региональном офисах этого производителя трудоустроены около 800 сотрудников. В компании обещают хорошие условия труда, рыночную оплату, бонусы, возможности карьерного и профессионального развития, а также равные возможности для каждого. "Метинвест". Структура компании состоит из добывающих и металлургических предприятий, которые работают не только в Украине, но и в Европе, США. Также "Метинвест" владеет сетью продаж во всех основных регионах мира. В 2022 году по сравнению с 2021-м компания осталась без части доходов, поэтому сумма поступлений сократилась более чем втрое — с 18 миллиардов долларов до 8,3 миллиардов долларов. Своим сотрудникам "Метинвест" предлагает возможности карьерного роста внутри предприятия или же через перевод на другое предприятие Группы в Украине, Италии или Великобритании, Болгарии или США.

Структура компании состоит из добывающих и металлургических предприятий, которые работают не только в Украине, но и в Европе, США. Также "Метинвест" владеет сетью продаж во всех основных регионах мира. В 2022 году по сравнению с 2021-м компания осталась без части доходов, поэтому сумма поступлений сократилась более чем втрое — с 18 миллиардов долларов до 8,3 миллиардов долларов. Своим сотрудникам "Метинвест" предлагает возможности карьерного роста внутри предприятия или же через перевод на другое предприятие Группы в Украине, Италии или Великобритании, Болгарии или США. CEMARK. В Украине компания обеспечивает работу Николаевцемента, Каменец-Подольского и Одесского цементных заводов. В компании трудоустроены 800 человек. Сотрудникам доступны различные учебные программы — тренинги, воркшопы, технические профессиональные обучения, вебинары, лекции, корпоративные курсы по изучению английского, а также программы, направленные на развитие soft skills.

Напомним, Фокус уже рассказывал, какие факторы способствовали развитию украинской экономики в 2023 году. Также отметим, что в августе 2023 года первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в интервью Фокусу рассказал, почему после победы в войне Украине не стоит восстанавливать разрушенный Меткомбинат "Азовсталь" в Мариуполе.