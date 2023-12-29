Рейтинг лучших работодателей 2023: как работает пищевая промышленность и сколько там платят

Если в целом украинская промышленность серьезно просела в первые месяцы войны, то пищевикам наоборот — удавалось сохранить объемы производства и улучшить результаты после того, как ситуация на фронте стабилизировалась. Кроме того, на рынке открываются вакансии, а зарплаты в отрасли растут.

Украинской экономике полномасштабное вторжение ВС РФ нанесло многочисленный урон. Однако пищевая промышленность продолжает демонстрировать наибольшую устойчивость к вызовам войны. Так, например, производство пищевых продуктов увеличивается с марта текущего года. Об этом идет речь в новом рейтинге Фокуса "Дефицит кадров диктует условия. Рейтинг лучших работодателей Украины 2023".

Войну не замечают: как меняется пищевая отрасль и что сейчас происходит

По данным Государственной службы статистики, промышленное производство в Украине в первой половине 2023 года снизилось на 2,9%, но производство в перерабатывающей промышленности за этот же период времени увеличилось на более чем 3%. При этом, как отмечают в ведомстве, пищевая промышленность продемонстрировала рост на 12,1%.

Также отмечается, что Украина активно экспортировала готовые продукты. Так, в период с января по октябрь 2023 года экспорт вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 2,6 миллиарда долларов. Несмотря на эмиграцию части украинцев за границу, увеличился и объем импорта в страну пищевых продуктов. Что касается зарплат, то в этой отрасли в среднем работники получают ежемесячный оклад в размере 14-28 тыс грн.

Лидеры рейтинга лучших работодателей 2023 года

Nestle. После полномасштабного вторжения России в Украину Nestle — одна из крупнейших компаний мира, занимающаяся производством продуктов питания и напитков, отказалась от капитальных инвестиций в РФ. По оценкам, в компании по с состоянию на 2022 год были трудоустроены 5,8 тысячи работников. Также компания продолжает заниматься глобальной инициативой "Nestlé Needs YOUth", в рамках которой проводит стажировки и практики для молодежи с перспективой трудоустройства. Эта программа действует даже во время войны и до 2025 года компания планирует взять на работу и стажировку 630 молодых украинцев.

После полномасштабного вторжения России в Украину Nestle — одна из крупнейших компаний мира, занимающаяся производством продуктов питания и напитков, отказалась от капитальных инвестиций в РФ. По оценкам, в компании по с состоянию на 2022 год были трудоустроены 5,8 тысячи работников. Также компания продолжает заниматься глобальной инициативой "Nestlé Needs YOUth", в рамках которой проводит стажировки и практики для молодежи с перспективой трудоустройства. Эта программа действует даже во время войны и до 2025 года компания планирует взять на работу и стажировку 630 молодых украинцев. IDS Ukraine — крупнейший национальный производитель бутилированной питьевой воды. Компания известна своими минеральными водами, названия которых знают все украинцы: "Моршинская" и "Миргородская". Несмотря на войну, IDS сохранила коллектив и зарплаты, сейчас в группе работает около 3 тысяч человек. А работники, которые ушли на службу в ВСУ, продолжают получать от компании среднюю зарплату при том, что государство уже отменило это требование.

— крупнейший национальный производитель бутилированной питьевой воды. Компания известна своими минеральными водами, названия которых знают все украинцы: "Моршинская" и "Миргородская". Несмотря на войну, IDS сохранила коллектив и зарплаты, сейчас в группе работает около 3 тысяч человек. А работники, которые ушли на службу в ВСУ, продолжают получать от компании среднюю зарплату при том, что государство уже отменило это требование. Кока Кола Бевериджиз Украина. По состоянию на сейчас на предприятии в Украине трудоустроены более 1,1 тыс. сотрудников. А в конце декабря 2023 года, согласно данным сайта по поиску работы, компания открыла 17 вакансий. Кандидаты, в случае трудоустройства кадры получают от работодателя стабильную зарплату и систему бонусов, удобный график и социальный пакет.

Напомним, 27 декабря первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что будет с ценами на продукты питания в 2024 году. Так, по его словам, стоимость отечественной продукции сильно не изменится, в отличие от импортных продуктов. Также Фокус объяснял, почему в Украине могут отсрочить выплату пенсий и зарплат в следующем году.