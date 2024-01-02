В Украине выплачивают новую компенсацию по программе "єВідновлення": кто получит деньи

Выплаты в рамках новой формы компенсации стартовали в первый день 2024 года. Размер компенсации определяется на основании акта первичного осмотра поврежденного жилья и чек-листа с установленной стоимостью стройматериалов и работ.

В Украине стартовал третий этап комплексной программы восстановления жилья. Речь идет об изменениях в Закон Украины № 2923-IX, в котором регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, жилье которых было повреждено или разрушено во время полномасштабного российского вторжения. Главное нововведение — компенсацию в рамках программы "єВідновлення" теперь выплачивают украинцам, которые ремонтировали жилье за свои деньги.

Как получить компенсацию за ремонт поврежденного жилья за свой счет

Механизм никак не отличается от других категорий программы "єВідновлення";

сначала гражданин подает заявку через "Дію";

комиссия рассматривает заявку;

претенденту сообщают о размере компенсации.

При определении размера компенсации комиссия ориентируется на акт первичного осмотра поврежденного жилья и чек-лист, где есть стоимость материалов и работ, установленных Кабинетом министров Украины.

Выплата компенсаций

В Украине с 27 декабря 2023 предоставляют компенсацию украинцам, жилье которых было полностью уничтожено во время войны. Граждане, у которых есть жилищные сертификаты, могут бронировать средства для покупки дома или квартиры. Для этого нужно:

обновить приложение "Дія" до последней версии;

в разделе "єВідновлення" перейти на вкладку "Сертификаты на жилье";

нажать на "Забронировать средства".

При этом, как рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сейчас за жилищный сертификат получится купить только дом или квартиру.

"Но уже в январе–феврале ожидаем возможности реализации сертификата на приобретение стройматериалов и заказ работ — для тех, кто хочет построить новый дом самостоятельно, на собственном земельном участке", — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что для получения компенсации по программе "єВідновлення" жилье заявителя должно соответствовать четырем условиям. Также отметим, что на компенсацию в рамках "єВідновлення" могут рассчитывать все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Но в приоритете — участники боевых действий, люди с инвалидностью, ветераны, члены семей погибших военных и другие.