Субсидии на коммуналку в 2024 году: каких изменений ждать украинцам

По словам эксперта Андрея Шабельникова, часто украинцам отказывают в предоставлении субсидии. Однако помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг можно восстановить.

Украинские домохозяйства, которые пользовались субсидией с сентября 2023 года, в том числе и те, у кого размер помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг был в размере ноль гривен, продолжат получать субсидии в 2024 году. Жилищная субсидия будет предоставляться таким домохозяйствам до апреля. Об этом пишет Фокус в своем новом материале: "Субсидии, тарифы, налоги, пенсии: какие изменения ждут украинцев с 1 января 2024 года".

При расчете жилищной субсидии на этот отопительный период учитываются доходы за I — II кварталы 2023 года, а размер пенсионной выплаты (как доход) — за август 2023 года. Обращаться за назначением субсидии можно в любой месяц года в органы ПФУ. Впрочем, как рассказал Фокусу управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников, иногда домохозяйствам субсидию могут и не предоставить. Для этого есть следующие причины:

площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а площадь дома — 230 квадратных метров (кроме детских домов семейного типа, приемных, многодетных семей и дригие;)

превышает 130 квадратных метров, а площадь дома — 230 квадратных метров (кроме детских домов семейного типа, приемных, многодетных семей и дригие;) лицо владеет транспортным средством возрастом менее пяти лет или более чем одним транспортным средством, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме полученных бесплатно или льготных ТС, мопедов, прицепов, а также мотоциклов, стоимость которых не превышает 4 размера минимальной заработной платы — в 2024 году эта сумма составляет 28,4 тысячи гривен);

или более чем одним транспортным средством, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме полученных бесплатно или льготных ТС, мопедов, прицепов, а также мотоциклов, стоимость которых не превышает 4 размера минимальной заработной платы — в 2024 году эта сумма составляет 28,4 тысячи гривен); в составе семьи есть совершеннолетнее лицо, которое не училось, не было зарегистрировано как безработное , не получало дохода или он был меньше размера минимальной заработной платы;.

, не получало дохода или он был меньше размера минимальной заработной платы;. лицо находилось за границей в совокупности более 60 дней в год;

в совокупности более 60 дней в год; член семьи в течение года перед месяцем обращения за субсидией купил недвижимость или оплатил услуги на сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 тысяч гривен или совершил аналогичную сумму благотворительных взносов (кроме медицинских услуг, а также покупки квартиры (дома) в течение полугода после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности);

или совершил аналогичную сумму благотворительных взносов (кроме медицинских услуг, а также покупки квартиры (дома) в течение полугода после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности); наличие просроченной более 3 месяцев задолженности за коммунальные услуги , превышающей 40 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением субсидии — 680 гривен);

, превышающей 40 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением субсидии — 680 гривен); человек не вернул излишне выплаченную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды;

жилищной субсидии за предыдущие периоды; есть задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев;

более трех месяцев; лицо имеет в собственности более одного жилого помещения (кроме унаследованного жилья, которое не сдается в аренду, и жилья, которое принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности; жилья, расположенного на временно оккупированной территории и др.)

помещения (кроме унаследованного жилья, которое не сдается в аренду, и жилья, которое принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности; жилья, расположенного на временно оккупированной территории и др.) кто-либо из домохозяйства имеет средства на депозитных счетах, которые совокупно превышают 100 тысяч гривен.

По словам эксперта, Андрей Шабельников, чтобы восстановить субсидию в 2024 году, имея долги по уплате за ЖКУ или алиментов нужно, чтобы контролирущий орган изучил следующие документы:

решение суда, подтверждающее погашение долга по алиментам частями;

справку из медицинского учреждения, подтверждающую алко- или наркозависимость лица;

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или пропавшим без вести;

договор о реструктуризации задолженности или решение суда о ее отмене.

Субсидию снова начнут выплачивать со следующего месяца после предоставления соответствующего документального подтверждения, добавил эксперт.

Напомним, с 2023 года в Украине действует усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий. Так, органы проводят сразу три этапа проверки. Во время обращения за помощью, ее получения, а также после того, как гражданам поступили выплаты. Также Фокус объяснял, как украинцам упростили процесс оформления жилищных субсидий.