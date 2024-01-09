Пенсия по инвалидности: кому назначат и какой размер выплаты в 2024 году

Размер государственной социальной помощи для лиц с инвалидностью привязан к прожиточному минимуму. Изменение этого показателя с 1 января 2024-го скажется на сумме выплат. Опрошенные Фокусом эксперты рассказали, какие изменятся пенсии и пособия по инвалидности с нового года и когда украинцам стоит готовиться к задержкам.

В Украине лица с инвалидностью имеют право на социальные гарантии, в частности специальные пенсии и льготы. Например, в конце декабря в Минсоце сообщили, что приняли Порядок постановки на учет и назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей. Новый порядок, который заработает через 4 месяца после соответствующих технических доработок информационных систем, упрощает процедуру внесения сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и назначения Пенсионным фондом Украины льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Отдельный важный социальный вопрос — пенсии по инвалидности. Фокус исследовал, как они назначаются и как изменится сумма такой пенсии в 2024 году.

Льгота и стаж: кому и как назначают по закону пенсию по инвалидности

В Украине, кроме пенсии по возрасту, в связи с потерей кормильца, льготных пенсий, выплачиваются и пенсии по инвалидности. Как рассказала Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, согласно статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на пенсию по инвалидности имеют лица, которым установлена инвалидность, по достижению возраста и при наличии соответствующего страхового стажа. В частности, для лиц с инвалидностью I группы:

до достижения лицом 25 лет включительно — 1 год стажа;

от 26 лет до достижения лицом 28 лет включительно — 2 года;

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно — 3 года;

от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно — 4 года;

от 35 лет до достижения лицом 37 лет включительно — 5 лет;

от 38 лет до достижения лицом 40 лет включительно — 6 лет;

от 41 года до достижения лицом 43 лет включительно — 7 лет;

от 44 лет до достижения лицом 48 лет включительно — 8 лет;

от 49 лет до достижения лицом 53 лет включительно — 9 лет;

от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно — 10 лет.

Для назначения пенсии по инвалидности до достижения 25-летия нужно иметь как минимум год стажа Фото: pexels.com

Для лиц с инвалидностью II и III групп требования к стажу следующие:

до достижения лицом 23 лет включительно — 1 год;

от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно — 2 года;

от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно — 3 года;

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно — 4 года;

от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно — 5 лет;

от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно — 6 лет;

от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно — 7 лет;

от 38 лет до достижения лицом 39 лет включительно — 8 лет;

от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно — 9 лет;

от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно — 10 лет;

от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно — 11 лет;

от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно — 12 лет;

от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно — 13 лет;

от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно — 14 лет.

По словам Елены Воронковой, лица, которым установлена инвалидность после достижения 60 лет, имеют право на пенсию по инвалидности при наличии такого страхового стажа:

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года — не менее 25 лет;

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года — не менее 26 лет;

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года — не менее 27 лет;

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года — не менее 28 лет;

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года — не менее 29 лет;

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года — не менее 30 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — не менее 31 года;

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года — не менее 32 лет;

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — не менее 33 лет;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — не менее 34 лет;

начиная с 1 января 2028 года — не менее 35 лет.

"Если лицо, которому установлена инвалидность, не имеет достаточного количества страхового стажа для назначения пенсии по инвалидности, оно имеет право на назначение помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам", — отметила специалист.

Детали имеют значение: как оформить пенсию по инвалидности и соцпомощь

Чтобы оформить пенсию, лицам с инвалидностью нужно в общем порядке обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации. При этом с собой нужно иметь, в частности, следующие документы:

паспорт,

справку о присвоении идентификационного номера,

диплом;

трудовую книжку,

документы на подтверждение установления группы инвалидности.

Размер пенсии по инвалидности составляет процент от пенсии по возрасту, которая была бы назначена лицу

Для оформления выплаты социальной помощи лицам, которым установлена инвалидность, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации с аналогичным пакетом документов.

Какие размеры пенсий и пособий по инвалидности в 2024 году

Как рассказали Фокусу в адвокатском бюро "Ивана Хомича", размер пенсии по инвалидности не зависит от размера прожиточного минимума и в соответствии со ст. 33 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" составляет процент от пенсии по возрасту, которая была бы назначена таким лицам.

То есть лицам с инвалидностью I группы — 100%, лицам с инвалидностью II группы — 90%, а лицам с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту.

В случае отсутствия необходимого страхового стажа украинцы могут оформить пособие по инвалидности вместо пенсии Фото: УНИАН

При этом минимальный размер пенсии по инвалидности так же, как и другие виды пенсий, не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн с 1 января 2024 года. А вот государственная социальная помощь лицам с инвалидностью, которую назначают в условиях недостатка страхового стажа, привязана к такому прожиточному минимуму. Поскольку этот показатель для лиц, утративших трудоспособность, с нового года вырос на 268 грн, соответственно изменятся и размеры пособия по инвалидности. В частности,

лицам с инвалидностью I группы будет предоставляться помощь в размере 100% такого прожиточного минимума — 2 361 грн (вместо 2 093 грн в прошлом году);

лицам с инвалидностью II группы — 80%, то есть 1 888,8 грн (вместо 1 674,4 грн);

лицам с инвалидностью III группы — 60%, то есть 1 416,6 грн (ранее 1 255,8 грн).

Вместе с тем, в связи с ростом прожиточного минимума выросли и минимальные размеры пенсий по инвалидности вследствие войны. "С 01.01. 2024 для лиц, которым установлена I группа инвалидности, — это 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 15 346,5 грн, вместо 13 604,5 грн в 2023 году, для II группы — 525%, то есть 12 395,25 грн, вместо 10 988,25 грн в 2023 году, а для III группы — 360%, то есть 8 499,6 грн, вместо 7 534,8 грн в 2023 году", — пояснила Фокусу Елена Воронкова.

Возможные задержки: когда в 2024-м на выплаты от государства придется подождать

Поскольку все свои доходы, собранные в виде налогов и сборов, Украина направляет на нужды безопасности и обороны, социальная сфера в основном финансируется за счет международной помощи. В 2024 году дефицит государственного бюджета составит около 43 миллиардов долларов. Их правительство ожидает получить от союзников. Однако выделение этих денег нашими партнерами пока под вопросом. Так, в Американском Конгрессе помощь Украине пока блокируют республиканцы, а в ЕС — Венгрия.

Эксперты прогнозируют задержки бюджетных выплат уже с февраля 2024 года Фото: УНИАН

Таким образом, в 2024-м ритмичность поступления иностранного финансирования под угрозой, а значит, не исключены задержки бюджетных выплат, говорят опрошенные Фокусом специалисты. "Перебои возможны, как минимум, точно будут в феврале", — заметил Фокусу руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский.

По его мнению, у правительства остается два варианта закрытия бюджетных разрывов — занимать у иностранных государств или внутри страны (речь идет о механизме ОВГЗ, которые выпускает Минфин, а выкупают в итоге банки Украины, — Фокус).

"Если одолжить достаточную сумму не получится, придется сокращать расходы. В первую очередь, это капитальные расходы, а потом могут быть сокращены и защищенные расходы — зарплаты, социальные выплаты и др.", — отметил экономист. Ранее о возможных сложностях с государственными расходами на пенсии из-за задержки поступления помощи Запада сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность

Эксперт по вопросам финансов Ярослав Жалило обращает внимание на другие источники, которые частично могут помочь с финансированием дефицита государственного бюджета. "В 2022-м году, тогда это было исключение, но тем не менее, Национальный банк осуществлял прямой выкуп правительственных ценных бумаг, то есть фактически финансировал дефицит бюджета за счет эмиссионного финансирования, — говорит он Фокусу. — В 2023-м году такого не было. Но потенциально возвращение к этому шагу возможно. Более того — МВФ в пересмотре Меморандума по программе EFF прямо прописал, что в случае необходимости Нацбанк может вернуться к такой практике. То есть запрета (печати гривны, — Фокус) нет".

В Раде заверили, что в условиях задержки внешней помощи, выплаты пенсионерам будут осуществляться бесперебойно Фото: УНИАН

Между тем, в Верховной Раде заверили, что получатели пенсий и других соцвыплат в 2024-м будут обеспечены в полной мере. "Пенсии, социальные выплаты и любые социальные программы — это защищенные статьи расходов государственного бюджета, поэтому при любых условиях они будут профинансированы. Если не будет достаточной международной помощи, то правительство в первую очередь будет сокращать программы поддержки бизнеса, расходы на восстановление и другие капитальные расходы, а также искать внутренние возможности для обеспечения защищенных статей", — отметила член Комитета по вопросам бюджета ВРУ Леся Забуранная.

Вместо инвалидности — оценка потери функциональности: как правительство хочет реформировать соцпомощь

В октябре прошлого года в Министерстве здравоохранения Украины заговорили о намерении изменить подходы к экспертизе и установлению инвалидности и вместо нее ввести оценку потери функциональности. "У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве хотят изменить методологию установления инвалидности и ввести оценку потери функциональности Фото: УНИАН

К сожалению, сам законопроект, который бы пролил свет на детали реформы, до сих пор не обнародован. Впрочем, можно предположить, что в основе идеи реформировать подходы к инвалидности лежит стремление правительства справиться с дефицитом государственного бюджета, уверен экономист Олег Пендзин. "Эти новации имеют целью уменьшение расходов из государственного бюджета, сокращение общего количества получателей помощи, пересмотр сумм финансирования, которые необходимо выделять каждый год, чтобы обеспечивать эту социальную помощь", — сказал он Фокусу.

В случае критической необходимости для осуществления соцрасходов НБУ может вернуться к эмиссионному финансированию дефицита бюджета

Экономист вспомнил о новом проекте закона о мобилизации, в котором сократили отсрочку по инвалидности: осталась I и II группы, а III группу убрали. "Это будет означать, что этой группе не будет каких-либо серьезных социальных пособий, потому что предполагается, что III группа инвалидности в современных условиях — это фактически здоровый человек. Очень странная позиция, но мы ее видим в документах", — поделился мыслями Пендзин.